Пойман пятый фигурант нападения на комсомольских кассиров в 2011 году

Полицейские Комсомольска-на-Амуре задержали участника преступной группы, которому больше пяти лет удавалось избегать ответственности за разбойное нападение на кассиров крупной строительной организации. Преступление он вместе с другими соучастниками совершил 12 июля 2011 года.

Как писало тогда РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в тот день в 11:00 возле дома по Комсомольскому шоссе трое неизвестных в масках, под угрозой применения огнестрельного оружия открыто похитили около 4,5 миллиона рублей из «Волги Сайбер», принадлежащей одному из закрытых акционерных обществ. Сотрудники компании везли деньги для выдачи заработной платы работникам предприятия. После нападения мужчины скрылись на автомашине марки Mitsubishi зелёного цвета без государственных регистрационных номеров. В 11:10 автомобиль уже обнаружили горящим возле дома на соседней улице.

Сообщалось также, что инициаторами нападения стали двое жителей Комсомольска-на-Амуре, один из которых являлся работником местного ЗАО «Дальстальконструкция», а другой ранее там работал.

Двоих подозреваемых полиции удалось поймать в считанные дни, осенью того же года им провозгласили обвинительный приговор. Та же участь вскоре постигла ещё двоих «подельников». Пятому фигуранту удалось скрыться в соседнем с Хабаровским краем регионе, где он скрывался больше пяти лет.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю, личность пятого подозреваемого полицейским также удалось установить практически сразу после совершения преступления — им был 35-летний безработный местный житель. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Сейчас он арестован.

Сейчас известно, что сумма похищенных денег меньше изначально озвученной — 4,4 миллиона рублей. Полиция устанавливает личности остальных участников разбойного нападения.