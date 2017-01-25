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В интернат в Хабаровском крае приедет с проверкой Роспотребнадзор

В интернат в Хабаровском крае приедет с проверкой Роспотребнадзор
Специалисты выяснят, почему дети вынуждены жить в плохих условиях
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В село Херпучи в Хабаровском крае наведаются сотрудники регионального Роспотребнадзора. Им предстоит проверить, в каких условиях живут и учатся воспитанники местного пришкольного интерната.

В учебное заведение в Херпучах каждый понедельник приезжают дети из села Удинск, с другого берега реки. Однако школьный автобус, который прибывает за школьниками, забирает не всех. В нём всего 23 посадочных места на 25 детей, которых собирают из всех соседних сёл. Но это не единственная проблема местных учеников. В период ледостава их путь к знаниям становится особенно трудным — приходится преодолевать расстояние на лодке, а иногда и пешком.

«Бывает, да, что лёд встаёт, они болотники надевают — и по этому льду, по воде, держась за лодку, проходят по речке. Но они с родителями идут», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» воспитатель пришкольного интерната села Херпучи Ольга Ровная.

«Полосу препятствий» дети и их родители преодолевают для того, чтобы хотя бы на выходные забрать ребят домой и огородить их от плохих условий, в которых они вынуждены учиться. Туалеты установлены на улице, вместо бани — несколько вёдер. Из старых окон дует ветер, на матрасах невозможно спать. В районном управлении образования о ситуации не знали, пока не увидели сообщения в краевых СМИ.

«В этом году у нас планируется сделать там водоснабжение, не привозную воду, которая там есть, а предусмотреть нормальное водоснабжение. И в процессе также планируется приобрести биотуалеты», — сообщила начальник отдела образования администрации района имени Полины Осипенко Елена Новгородская.

На закупку нового оборудования, матрасов и других постельных принадлежностей в районном бюджете заложили 132 тысячи рублей. Но перевоз школьников из Удинска в Херпучи организовать не смогут из-за отсутствия официального сообщения.

«Будет допущена дорога для использования именно подвоза детей в школу и обратно — тогда будет рассматриваться вопрос об организации этого подвоза», — объяснила начальник отдела регионального министерства образования и науки Юлия Зотова.

 
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