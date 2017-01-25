Суд Комсомольского района закрыл доступ к сайтам по продаже наркотиков

В Комсомольском районе прокуратура обнаружила сайты, через которые любой желающий мог купить наркотики. На ресурсах можно было узнать цену запрещённых веществ и заказать дозу. Чтобы добиться закрытия порталов, пришлось обращаться в суд.

Прокуроры наткнулись на сайты в ходе мониторинга сети Интернет. Они установили, что на двух ресурсах в открытом доступе неизвестные предлагали неопределённому кругу лиц купить наркотики и потенциально опасные психоактивные вещества под сленговыми названиями. На сайтах злоумышленники указали стоимость товара, способы его получения и оплаты.

Ввиду того, что порталы пропагандировали наркотики и побуждали людей употреблять их, надзорный орган обратился в суд. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, Комсомольский районный суд признал сведения на сайтах запрещёнными к распространению в России. Сейчас доступ к интернет-ресурсам уже закрыт.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о жителях региона, которым удавалось приобрести наркотики через Интернет. Так, житель краевой столицы покупал запрещённые вещества на различных сайтах в Интернете и распространял их, не встречаясь с покупателями. Парня поймали, когда он пытался сделать очередную «закладку» рядом с административным зданием. Другой хабаровчанин заказал наркотик по Интернету из Китая. Опасный груз обнаружили на таможне в Приморье и заменили на сахар. Когда покупатель пришёл на почту за посылкой, его задержали.