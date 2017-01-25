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Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом

Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
Историки считают, что с "символом голода" некорректно играть
сегодня, 13:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники мемориального музея обороны и блокады Ленинграда посчитали идею акции «Блокадный хлеб», которая пройдёт в дальневосточной столице уже в это воскресенье, фарсом. Петербуржцы считают, что лучшей идеей была бы раздача привычного всем продукта.

«Идея была, чтобы люди почувствовали, как это было тяжело. Давайте представим. Мы все сытые, довольные. Нам предлагают съесть какую-то гадость. И эта гадость окажется у нас под ногами. Это символ святого, это не тот символ, с которым нужно вот так играть», — прокомментировала заместитель директора по научной части государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Милена Третьякова.

Несмотря на подобные мнения, организаторы не собираются отменять мероприятие. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», акция, посвящённая 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда, состоится в трёх крупных торгово-развлекательных центрах Хабаровска — волонтёры будут раздавать кусочки хлеба, приготовленного по рецепту военного времени. Порции этого продукта весят всего 125 граммов — таким был ежедневный паёк жителей осаждённого города.

Такого теста студенты хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания ещё не замешивали — хлеб лишь наполовину состоит из муки, к нему добавляют опилки. Молодые повара готовились к этому уроку — им прочитали лекцию о блокаде Ленинграда. Профессиональный интерес у студентов всё же берёт верх над историческим. В блокаду пекли хлеб, который состоял из муки только на 10 %, поэтому нынешний вариант теста организаторы акции называют щадящим.

«Если человек пожелает, он попробует его на зуб дома. Если он хочет использовать хлеб в качестве сувенира, он поставит его к себе на полочку», — озвучил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» главный специалист городского Центра патриотического воспитания Никита Кобзев.

Таких людей, вероятно, будет большинство: продукт, который когда-то спасал жизни ленинградцев, сейчас попросту не смогут есть. Коренные жители Северной столицы считают акцию не лучшим расходом продуктов. Тем временем в Хабаровске собираются к 29 января испечь около 400 килограммов «блокадного» хлеба.

 
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