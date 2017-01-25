В Хабаровском крае с 1 февраля перестанет действовать режим ЧС

В Хабаровском крае приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал и. о. председателя регионального правительства Сергей Щетнёв. Оно вступит в силу 1 февраля. Режим ЧС отменили, потому что в крае завершился комплекс мер по ликвидации переувлажнения почвы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», его ввели в ряде районов для того, чтобы поддержать предприятия и фермеров, которые понесли убытки из-за избытка влаги. По словам заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства краевого Минсельхоза Александра Никуленко, в основном пострадали хозяйства, которые владеют большими земельными участками.

Летом 2016 года часть урожая картофеля фермеров края сгнила прямо на полях. Специальная техника для сбора корнеплодов вязла в размокшей земле картофельных угодий, вместо привычных двух недель рабочие не могли собрать картофель больше месяца. Заготовку сочных кормов для скота Хабаровского края пришлось начать с опозданием из-за капризов погоды. Кроме того, переувлажнение почвы сказалось на урожае пшеницы: в этом году уборочная кампания на полях региона стартовала в непростых условиях и с отставанием от плана.