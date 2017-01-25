В Хабаровском крае с 1 февраля перестанет действовать режим ЧС

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 12:51
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Регионы:


Популярное
вчера, 16:21
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 13:35
В Хабаровском крае ищут подозреваемого в убийстве четверых человек
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
вчера, 16:01
Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 15:44
Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
вчера, 15:33
Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 13:59
Двое уссурийцев устроили хаос в отделении банка
вчера, 13:25
Приморская команда попала в телевизионную лигу КВН

Обсуждаемое
вчера, 15:33
7

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
вчера, 15:04
4

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
вчера, 17:55
3

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
вчера, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 16:21
2

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 17:48
2

Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев
сегодня, 09:09
2

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 15:53
1

Весной под Уссурийском начнёт работать китайская фанерная фабрика
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 614



Система Orphus

В Хабаровском крае с 1 февраля перестанет действовать режим ЧС

В Хабаровском крае с 1 февраля перестанет действовать режим ЧС
Его вводили осенью прошлого года из-за переувлажнения почвы
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал и. о. председателя регионального правительства Сергей Щетнёв. Оно вступит в силу 1 февраля. Режим ЧС отменили, потому что в крае завершился комплекс мер по ликвидации переувлажнения почвы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», его ввели в ряде районов для того, чтобы поддержать предприятия и фермеров, которые понесли убытки из-за избытка влаги. По словам заместителя начальника управления сельскохозяйственного производства краевого Минсельхоза Александра Никуленко, в основном пострадали хозяйства, которые владеют большими земельными участками.

Летом 2016 года часть урожая картофеля фермеров края сгнила прямо на полях. Специальная техника для сбора корнеплодов вязла в размокшей земле картофельных угодий, вместо привычных двух недель рабочие не могли собрать картофель больше месяца. Заготовку сочных кормов для скота Хабаровского края пришлось начать с опозданием из-за капризов погоды. Кроме того, переувлажнение почвы сказалось на урожае пшеницы: в этом году уборочная кампания на полях региона стартовала в непростых условиях и с отставанием от плана.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru