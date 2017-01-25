Храм в хабаровском парке "Северный" отделят зелёной изгородью

Парк «Северный» в краевой столице немного изменится в этом году. Территорию храма Серафима Саровского планируют оградить зелёной изгородью, высадив кустарники. Это визуально отделит церковь от зоны отдыха и защитит газоны. Руководство парка идею поддержало.

«У храма Серафима Саровского есть свой земельный участок, расположенный в парке, поэтому согласовывать свои планы по обустройству территории с дирекцией «Северного» приход не должен. Мы вместе приняли решение сделать живую изгородь, чтобы продолжить озеленение парка, чтобы народ по газонам не ходил», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор парка Сергей Галахов.

По его словам, сотрудники храма хотят отгородиться и из-за того, что рядом работает центр психолого-педагогической помощи для трудных подростков. Сейчас там создают мастерские и оборудуют спортзал.

«Я считаю, что это правильное решение: храм визуально оградит территорию, чтобы знать, кто, где и за что отвечает. Да и лишние кустарники нам в парке не помешают», — отметил Сергей Галахов.

Это не единственные изменения, которые ждут «Северный». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недалеко от парковки установят новые антивандальные скульптуры. Также там планируют создать отдельную детскую зону и семейный экопарк. Вход в новый комплекс оформят в виде крепостной стены, сложенной из камня, а основным объектом станет сказочный замок.