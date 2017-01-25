Хабаровчанина, напавшего на семью с ножом, отправили в колонию

Суд назначил ему почти пять лет лишения свободы

Житель дальневосточной столицы предстал перед судом за разбойное нападение на семейную пару. Потерпевшие стали жертвами злоумышленника прямо в своей квартире. Правоохранителям удалось доказать вину хабаровчанина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», муж и жена сами пригласили подсудимого к себе домой, где вместе два дня распивали алкоголь. Когда хозяин начал выпроваживать гостя, тот проявил агрессию и потребовал деньги — в качестве платы за время, проведённое в его обществе. Злоумышленник получил отказ, после чего избил и связал потерпевшего. Он принёс с кухни нож и стал требовать ценные вещи и наличные деньги. Владелец квартиры воспринял угрозы реально и показал место, где хранятся ювелирные украшения и деньги. Ущерб семейной пары составил около 200 тысяч рублей.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний хабаровчанин, который недавно освободился из мест лишения свободы. Найти его не составило большого труда: потерпевший запомнил особые приметы обидчика. На фалангах пальцев у налётчика имелись характерные татуировки в виде перстней, которые обычно делают лица, находящиеся в местах не столь отдалённых. До вынесения приговора обвиняемый находился под арестом.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, приговор злоумышленнику вынес Краснофлотский районный суд краевого центра. Мужчине назначили четыре года и 10 месяцев колонии особого режима.