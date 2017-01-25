Хабаровчанина, напавшего на семью с ножом, отправили в колонию

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 12:50
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Депутаты проголосовали за нового председателя КСП Приморского края
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Проблему долгов "Примтеплоэнерго" попытались решить депутаты
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц
Регионы:


Популярное
вчера, 16:21
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 13:35
В Хабаровском крае ищут подозреваемого в убийстве четверых человек
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
вчера, 16:01
Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 15:44
Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
вчера, 15:33
Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 13:59
Двое уссурийцев устроили хаос в отделении банка
вчера, 13:25
Приморская команда попала в телевизионную лигу КВН

Обсуждаемое
вчера, 15:33
7

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
вчера, 15:04
4

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
вчера, 17:55
3

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
вчера, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 16:21
2

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 17:48
2

Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев
сегодня, 09:09
2

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
вчера, 15:53
1

Весной под Уссурийском начнёт работать китайская фанерная фабрика
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 614



Система Orphus

Хабаровчанина, напавшего на семью с ножом, отправили в колонию

Хабаровчанина, напавшего на семью с ножом, отправили в колонию
Суд назначил ему почти пять лет лишения свободы
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Житель дальневосточной столицы предстал перед судом за разбойное нападение на семейную пару. Потерпевшие стали жертвами злоумышленника прямо в своей квартире. Правоохранителям удалось доказать вину хабаровчанина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», муж и жена сами пригласили подсудимого к себе домой, где вместе два дня распивали алкоголь. Когда хозяин начал выпроваживать гостя, тот проявил агрессию и потребовал деньги — в качестве платы за время, проведённое в его обществе. Злоумышленник получил отказ, после чего избил и связал потерпевшего. Он принёс с кухни нож и стал требовать ценные вещи и наличные деньги. Владелец квартиры воспринял угрозы реально и показал место, где хранятся ювелирные украшения и деньги. Ущерб семейной пары составил около 200 тысяч рублей.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний хабаровчанин, который недавно освободился из мест лишения свободы. Найти его не составило большого труда: потерпевший запомнил особые приметы обидчика. На фалангах пальцев у налётчика имелись характерные татуировки в виде перстней, которые обычно делают лица, находящиеся в местах не столь отдалённых. До вынесения приговора обвиняемый находился под арестом.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, приговор злоумышленнику вынес Краснофлотский районный суд краевого центра. Мужчине назначили четыре года и 10 месяцев колонии особого режима.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru