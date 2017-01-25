"Дальэнергомаш" выполнил заказ ракетно-космического центра в Самаре

По заказу самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» завод «Дальэнергомаш» в краевом центре изготовил новый центробежный компрессор. Это серийная энергетическая машина, которая считается одной из самых надёжных и стабильных в работе.

«ЦСКБ-Прогресс» в Самаре — одно из ведущих предприятий в своей отрасли на территории России. Ракеты производства этого холдинга осуществляют запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, а также отечественных и зарубежных летательных аппаратов.





Как сообщает пресс-служба ПАО «Дальэнергомаш», производство компрессорной установки заняло у специалистов предприятия около пяти месяцев. Процесс был сложным и трудоёмким из-за особенностей механизма: к компрессору прилагаются редуктор, воздухоохладител и, комплект патрубков и другие детали.