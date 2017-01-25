"Дальэнергомаш" выполнил заказ ракетно-космического центра в Самаре

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Хабаровский завод изготовил центробежный компрессор
|Фото: ПАО "Дальэнергомаш"
По заказу самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» завод «Дальэнергомаш» в краевом центре изготовил новый центробежный компрессор. Это серийная энергетическая машина, которая считается одной из самых надёжных и стабильных в работе.
«ЦСКБ-Прогресс» в Самаре — одно из ведущих предприятий в своей отрасли на территории России. Ракеты производства этого холдинга осуществляют запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС, а также отечественных и зарубежных летательных аппаратов.
Как сообщает пресс-служба ПАО «Дальэнергомаш», производство компрессорной установки заняло у специалистов предприятия около пяти месяцев. Процесс был сложным и трудоёмким из-за особенностей механизма: к компрессору прилагаются редуктор, воздухоохладител
Чтобы транспортировать готовый заказ собственникам, установку пришлось поделить на 16 единиц доставки. Помимо компрессорной установки РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» получит набор комплектующих на весь гарантийный срок эксплуатации.
Заказ самарского ракетно-космического центра — не первая задача подобного масштаба в истории завода за последнее время. Как ранее писало агентство, «Дальэнергомаш» заключил контракт с димитровградским предприятием «Неохим» АД — Болгария на поставку высокотехнологичных деталей для газовой турбины комплексного машинного агрегата. Стоимость контракта превышает 25 миллионов рублей. Из дальневосточной столицы в Болгарию будут поставлять обоймы турбины высокого давления. Это — первая из трёх ступеней газового технологического агрегата. Именно на неё оказывается максимальное тепловое воздействие в процессе химического производства. Температура может достигать 800 градусов Цельсия. Именно поэтому деталь изготавливается из труднообрабатываемых и жаропрочных материалов.
Чтобы транспортировать готовый заказ собственникам, установку пришлось поделить на 16 единиц доставки. Помимо компрессорной установки РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» получит набор комплектующих на весь гарантийный срок эксплуатации.
Заказ самарского ракетно-космического центра — не первая задача подобного масштаба в истории завода за последнее время. Как ранее писало агентство, «Дальэнергомаш» заключил контракт с димитровградским предприятием «Неохим» АД — Болгария на поставку высокотехнологичных деталей для газовой турбины комплексного машинного агрегата. Стоимость контракта превышает 25 миллионов рублей. Из дальневосточной столицы в Болгарию будут поставлять обоймы турбины высокого давления. Это — первая из трёх ступеней газового технологического агрегата. Именно на неё оказывается максимальное тепловое воздействие в процессе химического производства. Температура может достигать 800 градусов Цельсия. Именно поэтому деталь изготавливается из труднообрабатываемых и жаропрочных материалов.