Активисты пройдут на лыжах от Хабаровска до Комсомольска

В Хабаровском крае активисты планируют повторить маршрут строителей Комсомольска-на-Амуре, совершённый зимой 1933-1934 годов. На лыжах они пройдут по Амуру 360 километров. Совершить «Ледовый переход» жители края планируют за 13 дней.

Сейчас инициаторы проведения пешего тура организовывают сбор участников. Планируется, что их будет около ста. Специальных требований к желающим дойти по Амуру до Комсомольска нет — не важны ни возраст, ни физическая подготовка. В прошлом переходе участвовала 14-летняя девочка.

«В 1968 году жители края совершили подобный переход в память о своих отцах, основавших Комсомольск. Мы проведём пеший тур в память о предках. Участие в нём примут жители Хабаровска, Комсомольска и населённых пунктов, расположенных вдоль Амура. Помимо 50-летия перехода, в этом году отмечается 100 лет Октября и 85 лет городу. Памятных дат много», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инициатор проведения «Ледового перехода» Роман Ковалёв.

Старт переходу дадут на Комсомольской площади в Хабаровске 23 февраля. В первый день участники планируют дойти до Маяка. По ходу следования лыжники будут останавливаться в посёлках, общаться с местными жителями, с коренными народами. По итогам «Ледового перехода» активисты хотят провести анализ жизни этих населённых пунктов, чтобы привлечь к ним внимание, сделать около трёхсот 3D-панорам поселений для онлайн-карт, а также снять фильм о переходе.

Завершить «Ледовый переход» участники планируют 7 или 8 марта, конечной точкой пути станет набережная Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровск активисты вернутся на автобусах. В сёлах лыжники будут ночевать и останавливаться, чтобы перекусить. Обедом их обеспечит полевая кухня. Подробную информацию об участии и о переходе можно узнать в группе события.