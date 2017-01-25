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В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины

В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Вопрос о том, привлекут ли зоозащитников к ответственности, пока не решён
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сотрудник ИП Вонти стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители решили не оставлять без внимания тот факт, что мужчина ударил зоозащитницу железным предметом по голове. При этом сам охранник предприятия тоже пострадал, но никакого решения в его пользу пока не принято.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 18 октября 2016 года на территорию пункта временного содержания бродячих псов ворвались десять человек в балаклавах и медицинских масках и начали избивать сотрудников, а потом выпустили из клеток всех собак. Активисты заявили, что помогали владельцам псов забрать их питомцев.

«Вчера потерпевшей о том, что на сотрудника ИП Вонти завели уголовное дело, сообщил участковый. Она в очередной раз с ним связывалась, и он ей об этом рассказал. Уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 115 — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. У Ольги Меньшиковой после удара было сотрясение мозга», — рассказала корреспонденту агентства заместитель председателя организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Предприниматель Олег Вонти, который в прошлом году занимался отловом безнадзорных собак, узнал о том, что на его работника завели уголовное дело, от корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Думаю, если бы на него завели дело, он бы мне хотя бы позвонил. Я сейчас с ним связался, он говорит, что ему никаких бумаг не приходило, ему никто не сообщал», — объяснил Олег Вонти.

После нашумевшего нападения Вонти отказался выполнять работу, а затем и вовсе решил не заниматься отловом собак в 2017 году. За предпринимателя и его персонал заступился депутат хабаровской Гордумы Андрей Никонов. Он отправил запрос в городскую прокуратуру и обратился к представителям МВД с вопросом о бездействии правоохранителей. Позже суд оштрафовал одного из участников конфликта на пять тысяч рублей, однако в возбуждении уголовных дел против тех, кто ворвался на его территорию, Вонти отказали. После вмешательства депутатов прокуратура направила дела на доследование. По его итогам должно быть вынесено новое решение, однако пока Олегу Вонти никаких данных об этом не поступало.

 
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