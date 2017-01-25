В Хабаровске задержали наркокурьера с партией гашишного масла

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали местного жителя, которого подозревают в транспортировке наркотиков. Хабаровчанина задержали при попытке перевезти незаконный груз — гашиш и гашишное масло.

Сотрудники управления МВД России по Хабаровску получили информацию о том, что 31-летний горожанин причастен к поставкам в краевой центр наркотиков каннабисной группы. На одном из стационарных постов ГИБДД недалеко от дальневосточной столицы сотрудники Госавтоинспекции, в ходе совместной с коллегами из УМВД Хабаровска операции, остановили автомобиль «Тойота Чайзер», которым управлял подозреваемый. При досмотре полицейские обнаружили в салоне иномарки два свёртка с подозрительными веществами.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятые вещества являются гашишем и гашишным маслом. Вес партии составил порядка 70 граммов, что является крупным размером. Фигуранта до избрания меры пресечения водворили в изолятор временного содержания.

«По данному факту следственными органами отдела полиции № 11 УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщилив пресс-службе регионального управления МВД России.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к изготовлению и транспортировке изъятой партии наркотических веществ.