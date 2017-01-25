В Хабаровском крае бизнесмен зарабатывает на луковой плантации

В Хабаровском крае успешно развивается луковая плантация местного коммерсанта, который одним из первых решил сделать ставку на «горький» бизнес. Константин Скорик не только выращивает растения и зарабатывает на этом, но и обучает начинающих коммерсантов.

«Если эти предприниматели будут получать хорошее информационное обеспечение, то никаких проблем нет», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» агроном Константин Скорик.

Чтобы открыть бизнес, ему понадобились тёплое помещение, стеллажи, опилки, которые заменяют грунт, и электроэнергия. Проблемы могут возникнуть только с посадочным материалом. Обычный лук для длительного хранения себя не оправдал, поскольку он долго прорастает, а зелени даёт мало. Поэтому на плантации есть нетипичные для Дальнего Востока сорта — например, казахстанский «Каратал». Чтобы доставить его в Хабаровск, пришлось объединяться с другими владельцами луковых плантаций, потому что казахские фермеры согласились продавать семена только крупной партией. Этот лук отправляют в местные магазины в среднем по 150 рублей за килограмм. Но покупатели видят другие цены.

«В среднем лук стоит 50-60 рублей за 100 граммов. Килограмм почти 540 рублей выходит. Вот такая накрутка», — объяснил предприниматель Альберт Пак.

Но на такое положение дел производители не жалуются. Наоборот, всё больше жителей края идут в растениеводство. Это подтвердила начальник отдела министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Галина Подузова. В региональном Минсельхозе уже составили топ самых популярных направлений. Зимой — зелень и редис, весной — рассада овощей.