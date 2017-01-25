Строителям детских садов в Хабаровске выплатят долги за 2016 год

Из краевой казны на эти цели выделят больше 60 миллионов рублей

Задолженность перед строителями, возводившими детские сады в Волочаевском городке и на улице Суворова в краевой столице, погасят из регионального бюджета в первом квартале нынешнего года. На возмещение долгов выделят больше 60 миллионов рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», возведение объекта в Волочаевском городке началось в июне 2015 года. В процессе у застройщика возникали финансовые проблемы, однако он всё-таки сумел выполнить наказ градоначальника и сдать детсад ко Дню основания края. В урегулировании денежных вопросов помогло региональное правительство — губернатор распорядился помочь с частичным финансированием строящихся объектов. Также часть суммы, запланированной на возведение объектов в 2017 году, по просьбе мэрии перенесли на 2016-й. Кроме этого, в срок удалось сдать садик на 230 мест в Южном Парке.

По словам первого заместителя директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Аркадия Корзуна, деньги из краевой казны должны прийти в первом квартале 2017 года. Чтобы дошкольные учреждения смогли принять детей, необходимо получить заключение о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации от комитета госстройнадзора краевого правительства.

Также агентство писало, что в этом году в краевой столице строители планируют завершить возведение школы на 800 учащихся в микрорайоне Ореховая Сопка. По информации пресс-службы городской администрации, сейчас там обустраивают строительную площадку и выносят инженерные коммуникации. В перспективе же, по словам Аркадия Корзуна, в Хабаровске должны появиться ещё несколько образовательных учреждений. Уже определены места, где появятся две новые школы и шесть детских садов.