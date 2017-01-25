Хабаровчане осуждают подозреваемого в убийстве четырёх родственниц

Жители дальневосточной столицы продолжают обсуждать убийство семьи из четырёх человек, которое произошло в дальневосточной столице в ночь на 24 января. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подозреваемого поймали в этот же день — им стал глава семейства Павел Иванов. Его задержали в том же микрорайоне, где погибли жена мужчины, две его дочери и бабушка. Злоумышленник был в неадекватном состоянии, не мог внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахла гарью.

«В отделе задержанный сегодня в 16 часов по подозрению в убийстве собственной семьи и поджоге дома на Пятой площадке в Хабаровске Павел Иванов рассказал, что его послал Архангел Гавриил истребить всех женщин на земле. А начал мужчина, по его собственным словам, со своей бабушки, жены и двоих дочерей 3-х лет и 3-х месяцев», — сообщил администраторам группы «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» анонимный источник в правоохранительных органах (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Горожан возмутила эта новость. Большинство комментаторов, которые высказались под неоднозначной фотографией Павла Иванова, считает, что мужчина прикидывается сумасшедшим, чтобы избежать наказания.

«Дурочка решил включить», — решил горожанин Руслан Гарипов.

«как по мне, таких на месте надо стрелять», — предложил радикальные меры Дмитрий Богатов.

«Ребенок только стал видеть жизнь. Порой аж жалею что такие новости попадаются и узнаешь о таком», — написал пользователь «ВКонтакте» Владислав Как-То-Так.

«Допился мужик, если конечно не прикидывается. А знаете что самое интересное. Если бы он был адептом какой либо христианской секты (баптисты,евангелисты, свидетели, адвентисты) не в оправдание оных, заклемили бы еще и как сошел с ума на почве фанатичной сектанской веры. А если прикинется православным, да еще подтвердят его безумие, поедет на принудительное лечение, года так на 4, картинки рисовать. Страшно конечно,отобрать жизнь у людей и потом дурочка включать», — вынес вердикт Николай Браунштейн.





Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в доме по улице Карельской в Хабаровске в ночь на 24 января произошёл пожар. Спасатели не могли сразу подъехать к месту происшествия, потому что дорогу им перегородил горящий микроавтобус главы семейства. Позже огнеборцы нашли тела четырёх человек: женщины 1983 года рождения, двух её дочерей 2014 и 2015 года рождения, а также 83-летней женщины. Причина смерти матери и девочек пока не установлена, поскольку их тела были частично подвержены воздействию огня. Таких признаков, как ранения колюще-режущими предметами, не выявлено, в отличие от пожилой женщины.

В городе прошёл брифинг, на котором представители краевого Следкома рассказали всё, что им известно об убийстве четырёх хабаровчанок в Индустриальном районе города и о Павле Иванове. По словам соседей, у него были конфликты с ними из-за того, что их участки подтапливались. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с алкоголем. Подозреваемого характеризуют по-разному, но часто говорят о том, что он очень сильно любил свою семью.