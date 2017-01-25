Андрей Мартемьянов: реализация — это ахиллесова пята "Амура"

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после домашнего поражения от «Слована» пожурил своих подопечных за плохую игру в первом периоде и назвал причины перестановок в звеньях.

«Команда соперника очень организованно играла — и в атаке очень мощно, и в обороне. Мы, к сожалению, безобразно провели первый период, вошли в игру только со второго. Будем разбираться, почему это случается уже не первый матч. Были моменты у нас и во втором периоде, но, к сожалению, до голевых моментов не довели. Реализация — это наша ахиллесова пята. После забитого гола хотели что-то сделать, но уже было поздно», — рассказал Андрей Мартемьянов.

После проигрыша владивостокскому «Адмиралу» наставник «тигров» решил оживить команду и сделал это с помощью перетасовки в звеньях. Также и. о. главного тренера «Амура» ввёл в состав игроков, которые в него давно не попадали. По словам Андрея Мартемьянова, перестановки в команде продолжатся и дальше. Неизменным останется лишь возрождённая связка братья Ушенины — Олег Ли, оказавшаяся самой результативной в матче со «Слованом». Автор единственной заброшенной шайбы в ворота дружины из Братиславы согласился с наставником в том, что первый период «тигры» провалили.

«Плохо сыграли, не выполнили установку тренера. Должны были играть мобилизованно, агрессивно. Где-то проспали первый период, а во втором и третьем пытались диктовать свои условия, но проиграли», — прокомментировал Олег Ли.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на своём льду «Амур» уступил «Словану» из Братиславы — 1:2. «Тигры» пытались сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но сделать этого так и не сумели. Это поражение опустило дальневосточников на 13 строчку в Восточной конференции КХЛ. Следующий матч они проведут 26 января с «Медвешчаком» из Загреба.