Сократить штат в 2017 году планирует каждая седьмая фирма Хабаровска

Уменьшить количество штатных специалистов в этом году собираются около 14 % предприятий дальневосточной столицы. Такую цифру приводит служба исследований портала Зарплата.ру. Интернет-ресурс провёл опрос среди российских работодателей, чтобы выяснить тенденции на рынке труда после Нового года.

В исследовании приняли участие 98 предприятий Хабаровска. По данным опроса, 14 % компаний в 2017 году планируют сократить штат. Набирать новых сотрудников будут 40 % руководителей, а ещё 46 % работодателей не собираются ничего менять в коллективе.

Эти цифры варьируются в зависимости от масштаба предприятий. Так, в крупных компаниях, где численность штата составляет более 300 сотрудников, около 30 % работодателей хотят набирать новых специалистов. Ещё 41 % фирм собираются провести 2017 год без кадровых изменений, а 29 % планируют уволить часть работников.

В средних компаниях — с численностью работников от 500 до 300 — сокращения запланированы лишь у 15 % работодателей, ещё 43 % будут набирать штат, остальные не собираются ничего менять. Что касается представителей малого бизнеса, где число штатных специалистов составляет меньше 50 человек, там картина оказалась самой оптимистичной. Урезать штат хотят лишь 8 % компаний. При этом 48 % малых предприятий планируют расширение штата.

Большинство опрошенных компаний, которые хотят набрать новых сотрудников, нуждаются в специалистах по продажам. Таких предприятий 80 %. Около 33 % работодателей будут привлекать рабочий персонал, 14 % рассчитывают найти новых руководителей и IT-специалистов, а 12 % — кадровиков и маркетологов.

«Работодатели будут с каждым годом всё больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой», — прокомментировала руководитель пресс-службы интернет-портала Ольга Павлюченко.

В поиске новых сотрудников 54 % работодателей будут пользоваться социальными сетями. Ещё 49 % рассчитывают на рекомендации знакомых. По прогнозам, 19 % компаний будут нуждаться в айтишниках, 17 % — в менеджерах по продажам, а труд рабочих потребуется в 14 % фирм. При этом предприятия отмечают, что на рынке труда нехватка опытных и квалифицированных специалистов.