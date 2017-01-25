В Комсомольске бездомная рецидивистка обокрала двоих горожан

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 по Комсомольску-на-Амуре задержали по подозрению в кражах бездомную женщину. У фигурантки в прошлом уже были проблемы с законом, а на этот раз она попалась за хищение наличности у двоих местных жителей.

В правоохранительные органы обратился житель одного из домов по улице Комсомольская. Мужчина пояснил, что за несколько дней до кражи познакомился с женщиной и пригласил её к себе домой. Когда заявитель вернулся из магазина, он обнаружил отсутствие своей новой знакомой и пропажу денег. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Ещё один факт кражи произошёл в кафе по проспекту Ленина. Заявительница обратилась в полицию и сообщила, что накануне отдыхала в кафе со своей знакомой. На несколько минут она отлучилась в дамскую комнату, а по возвращении обнаружила пропажу своей знакомой и кошелька, в котором было около шести тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали 32-летнюю женщину без определённого места жительства. Безработная фигурантка успела потратить украденные деньги на спиртное.

«В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — арест», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

По обоим фактам хищения завели уголовные дела.