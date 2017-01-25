Хабаровские студенты в числе первых отметят Татьянин день

Сегодня, 25 января, российские студенты отмечают свой «профессиональный» праздник — Татьянин день, или День студента. В качестве официальной эту дату утвердил в 2005 году глава государства, а фактически у события обширная история длиной почти в триста лет.





В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал формальной исторической датой. В те времена он назывался Днём основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана, именины которой отмечают 25 января (по новому стилю), считается покровительницей студентов.





Сначала этот праздник отмечали только в Москве, но очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для города настоящим событием. Торжество состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В XVIII — первой половине XIXвека университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в честь окончания учебного года. Там присутствовали многочисленные гости, а студенты получали награды за успехи в учёбе и произносили речи.





В то же время официальным университетским днём, который отмечали молебном в университетской церкви, было 25 января. Официально Днём студентов Татьянин день впервые стал при правлении Николая I. Император распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта об учреждении этого заведения. Таким образом День студентов получил право на существование.





Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далёкое прошлое, традиции сохранились по сей день. Студенты и в XXI веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.