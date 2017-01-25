В Хабаровске в среду вновь усилился ветер

В дальневосточной столице сегодня, 25 января, большую часть дня продержится солнечная погода. Синоптики прогнозируют несущественную облачность, а также отсутствие осадков.
Температура воздуха в утренние часы колеблется в пределах -23...-21 градус по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -13...-11 градусов.
В Хабаровске сегодня усилился ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 6-11 метров в секунду с юго-западной стороны.
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