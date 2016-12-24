В Хабаровске открылся главный зимний городок

Торжественное открытие главного зимнего городка Хабаровского края накануне состоялось на площади имени Ленина. По такому случаю в городе прошла развлекательно-игровая программа, а её участники стали обладателями различных призов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации комитета по молодёжной политике правительства региона, на создание ансамбля ледовых и снежных скульптур рабочие потратили около тысячи кубометров льда и 1,2 тысячи кубометров искусственного снега.

Центральное место заняла композиция «Амур-батюшка» как символ главной реки Хабаровского края. Детская зона со снежными фигурами и лабиринтом расположилась около «нулевого километра». Впервые за долгие годы на площади появились две ледяные горки. Весь архитектурный комплекс ко всему прочему украшают светодиодные лампы. Предполагается, что ледяные фигуры простоят на площади до конца января 2017 года.

Новогодняя 20-метровая ёлка стоит на площади с первых чисел декабря. На её создание понадобилось 192 натуральных ели разных размеров. Для того, чтобы отдыхающие не поскальзывались и не падали, рабочие покрыли территорию зимнего городка 2 тысячами кубометров утрамбованного искусственного снега.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о том, что ждёт гостей и жителей столицы Хабаровского края на площади имени Ленина в этом году. Сразу было известно, что главной и самой яркой зоной станет площадка для детей. Скульпторы уделили внимание не только её развлекательной части, но и тщательно поработали над её безопасностью.

Кроме того, незадолго до официального открытия городка на площади появился информационный стенд с подробной инструкцией и планом тёплых мест зимнего Хабаровска.



















