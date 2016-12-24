Тигра, тело которого нашли в Хабаровском крае, мог сбить автомобиль

Молодого тигра, тело которого было найдено почти 2 недели назад в Хабаровском крае, мог сбить автомобиль. Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства и точные причины его гибели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Комплексной экспертизой трупа животного займутся приморские эксперты. Его тело отправлено в ветеринарный клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, в том числе амурских тигров, в Уссурийске.

Директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что хищники могут убивать друг друга и в последнем случае, казалось бы, всё очевидно.

«Это происходит по разным причинам, зачастую когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигрёнка, а тигрица вступает с ним в схватку. Тигры высокоорганизованные животные и совершенные хищники, поэтому в том, что между ними случаются конфликты, иногда с летальным исходом, нет ничего удивительного. Это довольно редкое явление, но оно имеет место», - объяснил он.

Однако, несмотря ни на что, экспертизу специалисты в любом случае проведут, чтобы исключить причастность человека к смерти полосатого.

«Были случаи, когда все было очевидно и тигра буквально прогоняли от трупа своего «собрата», а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля. А время было упущено - горе-водитель так и не был найден. Поэтому, как исключение, можно допустить, что молодой самец приблизился к тигрице с тигрёнком, потому что был ослаблен, возможно, ранен», - уточнил Арамилев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 12 декабря труп молодого животного в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружил директор охотхозяйства «Дурминское» Александр Баталов. Специалисты сразу предположили, что юного хищника убила тигрица, защищавшая своего детёныша.