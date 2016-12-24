В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек

В Хабаровском крае в жутком дорожно-транспортном происшествии погибли 5 человек. Водитель пытался объехать большегруз по встречке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, авария произошла в Нанайском районе на 237-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Поздно вечером в пятницу, 23 декабря, водитель Toyota Probox с 4 пассажирами в салоне двигался в сторону столицы региона. При обгоне большегрузного автомобиля мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным авто Kia Sorento.

В результате аварии водитель и пассажиры Probox скончались на месте ДТП. Известно, что среди них была 15-летняя девушка. Водитель Kia Sorento отделался незначительными травмами. Сотрудники полиции установили, что все участники серьёзного ДТП являются жителями города Амурска.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 5 части 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.