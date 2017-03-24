Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 21:22
"Байкал-Энергия" выиграла полуфинал чемпионата России в Хабаровске
"Байкал-Энергия" выиграла полуфинал чемпионата России в Хабаровске
Официально: крупный чиновник МВД в Приморье "крышевал" игорный бизнес
Официально: крупный чиновник МВД в Приморье "крышевал" игорный бизнес
Картина дня в Хабаровском крае: Санта-Клаусы, "шашлычка" и митинг
Картина дня в Хабаровском крае: Санта-Клаусы, "шашлычка" и митинг
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 14:35
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
сегодня, 17:37
Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
сегодня, 18:52
Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 13:58
В Находке разыскивают организаторов несанкционированного митинга
сегодня, 00:50
Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат

Обсуждаемое
сегодня, 11:55
8

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 11:23
7

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
сегодня, 12:57
7

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 14:35
4

На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 18:52
4

Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
сегодня, 00:50
1

Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
сегодня, 13:58
1

В Находке разыскивают организаторов несанкционированного митинга
сегодня, 17:00
1

Из хабаровских школ отчислят четырёх первоклашек с фиктивной пропиской
сегодня, 17:37
1

Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 233



Система Orphus

"Байкал-Энергия" выиграла полуфинал чемпионата России в Хабаровске

"Байкал-Энергия" выиграла полуфинал чемпионата России в Хабаровске
Иркутская команда обошла "Водник" под недовольный свист болельщиков
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

В арене «Ерофей» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Этот поединок оказался более результативным, чем встреча «СКА-Нефтяника» и «Енисея». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», встреча «Байкал-Энергии» и «Водника» завершилась со счётом 4:1 в пользу иркутской команды.


 

 

Команды начали матч активно и довольно агрессивно, к восьмой минуте по одному представителю клубов уже сидели на скамейках штрафников. «Байкал» пытался вскрыть надёжную оборону «Водника», из-за чего архангелогородцам пришлось вновь нарушить правила. Иркутяне наносили мощные удары по владениям Михаила Шиляева, но страж ворот был настороже.


 

 

На 12-й минуте Янис Бефус вырвал мяч у соперников и прошёл в их зону, однако передача другому игроку «Водника» оказалась неточной, и Евгений Иванушкин увёл снаряд и вернул игру в зону архангелогородцев. В отличие от первого полуфинала, в котором сражались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», судьи не закрывали глаза на небольшие нарушения и показывали синие карточки.


 

 

Первым счёт открыл «Водник» — на 19-й минуте Евгений Дергаев точно забил мяч в ворота Дениса Рысева после розыгрыша свободного удара. Через три минуты Максим Гавриленко восстановил равновесие — капитан «Байкал-Энергии» прошёл через оборонительные ряды соперников и в падении отправил «апельсин» в сетку.


 

 

Команды попеременно перехватывали инициативу, порой серьёзно грозя вратарям, но при этом допускали немало ошибок в передачах, завершении атак и в защите. На 33-й минуте сразу три игрока «Водника» оказались на скамейке, страсти закипели и хоккеисты начали выяснять отношения у бортиков. Через несколько секунд «Байкал» вышел вперёд — Александр Егорычев точно забил с углового. На трибунах раздался гул болельщиков, недовольных таким исходом. При этом, на явные нарушения иркутян арбитры порой глаза закрывали.


 

 

Под занавес первого игрового отрезка «Водник» мог сравнять счёт, но подопечные Александра Тюкавина сначала ошиблись в штрафной, а затем не смогли забить с углового. Зато полузащитник «Байкал-Энергии» Андрей Ковалёв забрал мяч в контратаке, примчался к воротам Михаила Шиляева, отдал передачу Станиславу Исмагилову и хоккеист родом из Хабаровска забил слёту — 3:1.


 

 

После перерыва «Байкал» не стал долго запрягать и сразу начал атаковать ворота соперников, однако «Водник» не оставался стороне, несмотря на ошибки и промахи. За пять минут архангелогородцы трижды получали право на реализацию углового удара, правда пробить Дениса Рысева так и не сумели. От такого же стандарта вскоре свои владения спас вратарь Михаил Шиляев. На 59-й минуте Александр Антонов вышел один на один со стражем ворот иркутской команды, но Денис Рысев удар парировал. На 62-й минуте Евгений Иванушкин в ходе игры ударил клюшкой Яниса Буфуса, тот получил рассечение, хоккеисты «Водника» нервно просили судью наказать лучшего бомбардира чемпионата России, но арбитр решил его не удалять.


 

 

К середине второго игрового отрезка иркутяне перешли на длинные передачи, играли от обороны, но сами едва не получили голы в свои ворота — спасал Денис Рысев или ошибки соперников. На 76-й минуте в штрафной зоне «Байкала» иркутяне задержали Евгения Дергаева рукой за шею, тот упал и врезался в бортик, но этот эпизод также оказался без внимания арбитров.


 

 

Под занавес встречи команды обменялись несколькими безрезультативными ударами с углового, после чего наставник «Байкал-Энергии» Владимир Янко взял тайм-аут. Пауза пошла иркутянам на пользу и на первой компенсированной минуте они, наконец, реализовали стандартное положение — отличился Евгений Иванушкин. В воскресенье, 26 марта, победители встретятся в финале с хабаровским «СКА-Нефтяником»


 
 

 

Больше фотографий смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru