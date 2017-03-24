"Байкал-Энергия" выиграла полуфинал чемпионата России в Хабаровске

В арене «Ерофей» прошёл второй полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Этот поединок оказался более результативным, чем встреча «СКА-Нефтяника» и «Енисея». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», встреча «Байкал-Энергии» и «Водника» завершилась со счётом 4:1 в пользу иркутской команды.









Команды начали матч активно и довольно агрессивно, к восьмой минуте по одному представителю клубов уже сидели на скамейках штрафников. «Байкал» пытался вскрыть надёжную оборону «Водника», из-за чего архангелогородцам пришлось вновь нарушить правила. Иркутяне наносили мощные удары по владениям Михаила Шиляева, но страж ворот был настороже.









На 12-й минуте Янис Бефус вырвал мяч у соперников и прошёл в их зону, однако передача другому игроку «Водника» оказалась неточной, и Евгений Иванушкин увёл снаряд и вернул игру в зону архангелогородцев. В отличие от первого полуфинала, в котором сражались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», судьи не закрывали глаза на небольшие нарушения и показывали синие карточки.









Первым счёт открыл «Водник» — на 19-й минуте Евгений Дергаев точно забил мяч в ворота Дениса Рысева после розыгрыша свободного удара. Через три минуты Максим Гавриленко восстановил равновесие — капитан «Байкал-Энергии» прошёл через оборонительные ряды соперников и в падении отправил «апельсин» в сетку.









Команды попеременно перехватывали инициативу, порой серьёзно грозя вратарям, но при этом допускали немало ошибок в передачах, завершении атак и в защите. На 33-й минуте сразу три игрока «Водника» оказались на скамейке, страсти закипели и хоккеисты начали выяснять отношения у бортиков. Через несколько секунд «Байкал» вышел вперёд — Александр Егорычев точно забил с углового. На трибунах раздался гул болельщиков, недовольных таким исходом. При этом, на явные нарушения иркутян арбитры порой глаза закрывали.









Под занавес первого игрового отрезка «Водник» мог сравнять счёт, но подопечные Александра Тюкавина сначала ошиблись в штрафной, а затем не смогли забить с углового. Зато полузащитник «Байкал-Энергии» Андрей Ковалёв забрал мяч в контратаке, примчался к воротам Михаила Шиляева, отдал передачу Станиславу Исмагилову и хоккеист родом из Хабаровска забил слёту — 3:1.









После перерыва «Байкал» не стал долго запрягать и сразу начал атаковать ворота соперников, однако «Водник» не оставался стороне, несмотря на ошибки и промахи. За пять минут архангелогородцы трижды получали право на реализацию углового удара, правда пробить Дениса Рысева так и не сумели. От такого же стандарта вскоре свои владения спас вратарь Михаил Шиляев. На 59-й минуте Александр Антонов вышел один на один со стражем ворот иркутской команды, но Денис Рысев удар парировал. На 62-й минуте Евгений Иванушкин в ходе игры ударил клюшкой Яниса Буфуса, тот получил рассечение, хоккеисты «Водника» нервно просили судью наказать лучшего бомбардира чемпионата России, но арбитр решил его не удалять.









К середине второго игрового отрезка иркутяне перешли на длинные передачи, играли от обороны, но сами едва не получили голы в свои ворота — спасал Денис Рысев или ошибки соперников. На 76-й минуте в штрафной зоне «Байкала» иркутяне задержали Евгения Дергаева рукой за шею, тот упал и врезался в бортик, но этот эпизод также оказался без внимания арбитров.









Под занавес встречи команды обменялись несколькими безрезультативными ударами с углового, после чего наставник «Байкал-Энергии» Владимир Янко взял тайм-аут. Пауза пошла иркутянам на пользу и на первой компенсированной минуте они, наконец, реализовали стандартное положение — отличился Евгений Иванушкин. В воскресенье, 26 марта, победители встретятся в финале с хабаровским «СКА-Нефтяником»









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