"Байкал-Энергия" станет соперником "СКА-Нефтяника" в финале чемпионата

В дальневосточной столице определился второй участник чемпионата России по хоккею с мячом. Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла архангельский «Водник» в матче за выход в главный матч сезона. Команда Владимира Янко победила со счётом 4:1.

Болельщики, собравшиеся в арене «Ерофей», дождались первого гола только в середине первого тайма — отличился игрок «Водника» Евгений Дергаев. Точным ударом он забил мяч в ворота Дениса Рысева после розыгрыша свободного. Но уже через три минуты Максим Гавриленко сравнял счёт — капитан «Байкал-Энергии» прошёл через оборону соперников и в падении отправил «апельсин» в сетку.

Команды попеременно перехватывали инициативу, порой серьёзно грозя вратарям, но при этом допускали немало ошибок в передачах, завершении атак и в защите. На 33-й минуте сразу три игрока «Водника» оказались на скамейке, «Байкал» получил право на реализацию углового и Александр Егорычев не промахнулся, вызвав бурное негодование на трибунах арены «Ерофей».

В завершении первого игрового отрезка «Водник» мог сравнять счёт с углового, но прозевал контратаку «Байкала»: полузащитник «Байкал-Энергии» Андрей Ковалёв примчался к воротам архангельской команды, отдал передачу Станиславу Исмагилову и тот забил слёту — 3:1.

После перерыва команды не стали долго раскачиваться и ринулись в бой, однако завершить атаки не могли. К середине второго игрового тайма иркутяне перешли на длинные передачи, играли от обороны, но сами едва не получили голы в свои ворота — спасал Денис Рысев или ошибки соперников. Команда Александра Тюкавина пыталась сократить отрыв в счёте, раз за разом откатывались в свою зону.

Под занавес встречи команды обменялись несколькими безрезультативными ударами с углового, после чего наставник «Байкал-Энергии» Владимир Янко взял тайм-аут. Пауза пошла иркутянам на пользу и на первой компенсированной минуте они, наконец, реализовали стандартное положение — отличился Евгений Иванушкин.