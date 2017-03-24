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Картина дня в Хабаровском крае: банда Санта-Клаусов и "шашлычка"

Картина дня в Хабаровском крае: банда Санта-Клаусов и "шашлычка"
Самые значимые события пятницы — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
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Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com, pikabu.ru

Пятничный обзор открываем новостями о городской среде Хабаровска. После проверки мэра Александра Соколова жители дома в центре краевой столицы лишатся шашлычной зоны. Виной всему детский сад. На территории не проводилось никаких работ, поэтому там оборудовали островок отдыха — с мангалом и лавочками, как полагается. Но в апреле на этой зоне начнут достраивать учебное заведение, и посиделки за жареным мясом придётся перенести в какое-то другое место или вовсе отменить. А срок открытия школы в посёлке Горького пришлось сдвинуть до начала нового учебного года. Вскоре там начнут осушать территорию под будущий стадион, которую постоянно подтапливает.

После матча между хабаровским «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» тренеры обеих команд, как водится, обсудили встречу на пресс-конференции. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вчерашнее противостояние в арене «Ерофей» эмоционально стало самым тяжёлым в сезоне и для игроков, и для болельщиков. До последней секунды обе команды жёстко бились за выход в финал, не на шутку прессовали друг друга, и никто не хотел уступать. Но на встрече с журналистами наставник гостей намекнул, что исход матча был решён заранее. Оказывается, в плане, который команде предоставили организаторы турнира, было указано, что 26 марта красноярцы улетают домой. А именно в этот день в арене «Ерофей» пройдёт финальная игра.

Помните банду Санта-Клаусов из третьей части фильма «Такси»? Нечто похожее произошло в Хабаровске, только в дальневосточной столице злоумышленники ограбили склад с мороженой рыбой. Ради четырёх тонн мяса и льда налётчики атаковали предприятие сразу впятером. Двое из них обезвредили охранника, а остальные таскали наворованное в грузовик. Самому старшему Санта-Клаусу — 61 год. Одного из грабителей не остановил риск быть пойманным: на момент преступления он находился в федеральном розыске. Почти у каждого члена банды было по несколько судимостей, и только один из них до этого инцидента старался дружить с законом. В общем, компания собралась разномастная, но, чтобы с ними познакомилось как можно меньше жителей краевого центра, всех налётчиков посадили под арест.

У хабаровских синоптиков появится суперкомпьютер, благодаря которому прогнозы станут точнее. Такие машины будут только в дальневосточной столице, в Москве и в Новосибирске, так что эти города в своём роде уникальны. Аппарат позволит предсказывать погоду максимально достоверно на территории от Камчатки до Урала. Возможно, после внедрения новых технологий жителям Сибири и Дальнего Востока придётся реже по утрам брать с собой зонтики зазря.

В двух школах города готовят документы для отчисления четырёх первоклашек. Вскрылись факты фиктивной прописки по подложным документам. Дети не просто не проживали в квартирах, которые их родители указали в заявлении при приёме — ребятам никто не сделал даже временную регистрацию. Ещё четыре ребёнка находятся под угрозой «вылета»: их документы вызывают у руководства образовательных учреждений сомнения в подлинности. Но из вышесказанного вытекает хорошая новость: освободились места в первые классы в школах № 3 и 80, так что теперь туда можно попасть. Если, конечно, с бумагами всё в порядке.


 
 
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