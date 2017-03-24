В Хабаровском крае полицейских обвинили в махинациях на госзакупках

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении двоих сотрудников регионального управления МВД России. Полицейские предоставили компании «ДСЦБИ «МАСКОМ» преимущественное право заключения госконтракта, то есть закрыли глаза на правила организации этой процедуры. Злоумышленники действовали исключительно в собственных интересах.

«Установлено, что указанные лица, вопреки интересам службы, из личной заинте­ресованно сти использовали свои служебные полномочия, создали для общества «ДСЦБИ «МАСКОМ» преимущественные условия для участия в электронном аук­ционе путём представления доступа к технической части аукционной документации. Общество получило право до размещения заявки в открытом доступе возможность обществу самостоятельно формиро­вать начальную цену предполагаемых к закупке товаров, определившую в итоге и цену заключённого государственного контракта», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.