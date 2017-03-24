Хабаровские хоккеисты начали борьбу за награды первенства России

В центре развития хоккея «Амур» в краевой столице стартовал финал первенства России в регионе «Сибирь — Дальний Восток». В соревнованиях принимают участие восемь команд юношей 2005 года рождения.









«Хочу выразить слова благодарности всем командам, которые смогли приехать в столицу Дальнего Востока, чтобы скрестить клюшки на этом турнире. Отдельное спасибо родителям, которые сегодня поддерживают ребят на трибунах. Они смогли привить любовь к этому виду спорта. Мы, как организаторы, постарались сделать всё, чтобы турнир прошёл в комфортных условиях», — отметил на церемонии открытия соревнований заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чинкунов.









Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дальневосточную столицу на турнире представляют две команды, тренируют которые Александр Мерзенюк и Юрий Филатов. Их соперниками станут хоккеисты новосибирской «Сибири», «Металлурга» и «ДЮСШ-Металлург» из Новокузнецка, «Штурма» из рабочего посёлка Чик, красноярского «Сокола» и «Кристалла» из Бердска.









«Здесь собраны самые сильнейшие команды Дальнего Востока, собранные из игроков 2005 года рождения. Ждём хорошего выступления от наших команд. Думаю, что будут напряжённые игры. В этом возрасте все команды примерно одинаковые по своему уровню. На первый план выйдет психологический настрой хоккеистов», — рассказал президент федерации хоккея Хабаровского края Сергей Ясаков.





Фаворитом финального этапа считается «Сибирь». По словам Сергея Ясакова,такая ситуация сложилась из-за того, что у новосибирской команды больше возможности для проведения отбора игроков. В первый день турнира «сибиряки» со счётом 7:2 обыграли «Амур-2». Конкуренцию в борьбе за медали лидерам составят дружины из Новокузнецка и Хабаровска. Вторая команда из дальневосточной столицы разгромила бердский «Кристалл» — 8:1.









Матчи первенства России проходят на льду краевого центра развития хоккея «Амур» ежедневно. Церемония награждения и парад закрытия турнира состоятся 30 марта в 18:45. Вход на все игры свободный.









Агентство писало, что в декабре прошлого года Хабаровск принимал финал первенства России среди федеральных округов по хоккею среди юношей 2001 года рождения. Победителем тогда стала сборная Центрального федерального округа.