В Хабаровском крае марафонцы снова преодолеют "Мяо-Чан"

Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 16:31
Хабаровским синоптикам установят суперкомпьютер для точных прогнозов
Хабаровским синоптикам установят суперкомпьютер для точных прогнозов
Банда Санта-Клаусов из кинофильма "Такси" добралась до Хабаровска
Банда Санта-Клаусов из кинофильма "Такси" добралась до Хабаровска
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова
Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова
Федеральный центр окажет содействие Сахалину в модернизации портов
Федеральный центр окажет содействие Сахалину в модернизации портов
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 14:35
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
вчера, 18:10
Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
сегодня, 00:50
Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
вчера, 20:10
Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип

Обсуждаемое
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
сегодня, 11:55
6

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 12:57
6

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 11:23
5

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
вчера, 17:55
4

В Приморье молодой водитель сбил пешехода
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 14:35
4

На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
вчера, 18:10
3

Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
вчера, 18:55
3

Приморец добивается правды о гибели своей жены
вчера, 16:50
1

Мэр Хабаровска попросил ускорить запуск станции переработки мусора
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 212



Система Orphus

В Хабаровском крае марафонцы снова преодолеют "Мяо-Чан"

В Хабаровском крае марафонцы снова преодолеют "Мяо-Чан"
Самая длинная дистанция в этом году — 50 километров
час назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Солнечном районе Хабаровского края в 28-й раз пройдёт лыжный марафон «Мяо-Чан» имени трёхкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. Он стартует 2 апреля на реке Силинка в посёлке Горном. Ежегодно в соревнованиях учувствует несколько сотен человек, среди которых не только профессионалы, но и любители, и даже те, кто впервые встал на лыжи. Каждый участник вправе самостоятельно выбрать для себя подходящую дистанцию: 500 метров, 5, 10, 25 или 50 километров.

«В прошлом году было два участника 1933 года рождения, бежали они на дистанцию в 50 километров. Самые маленькие участники — это те, кто был ещё в утробе матери. Все возрасты участвуют в гонках. Люди с ограниченными возможностями тоже участвуют», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель марафона «Мяо-Чан» .

Заявки на участие можно подать вплоть до дня марафона, однако организаторы просят заранее определиться с желанием пройтись на лыжах. Трасса для гонки уже готова, с сегодняшнего дня её уже можно использовать по назначению. Как уточнил Юрий Козадаев, участники будут со своими индивидуальными лыжами и собственным инвертарём. 

«Организация гонки лежит на плечах частников и энтузиастов. Раньше этим занималась организация, которой сейчас уже не существует. Бюджет мероприятия складывается из разных источников — это и спонсоры, и участники, и чуть-чуть краевой бюджет. Из края выделили 20 тысяч. Участники оплачивают стоимость присвоенного номера, атрибутики и подготовки трассы», — объяснил Юрий Козадаев.

Марафон «Мяо-Чан» является одним из крупнейших марафонов, проходящий на территории России. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что марафон является неофициальным закрытием лыжного сезона.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru