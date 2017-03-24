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Резидент ТОР "Комсомольск" вложит в промышленный кластер 175 миллионов

Резидент ТОР "Комсомольск" вложит в промышленный кластер 175 миллионов
На площадке наладят авиа- и судостроение, а также будут делать продукцию для нефтедобычи
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

В Комсомольск-на-Амуре на земельном участке площадью 12,3 га резидент ТОР «Комсомольск» — компания «Индустриальный парк «Парус» создаст индустриальный парк. На его базе появится  единый кластер авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и оборудования. Объём инвестиций в проект составит 175 миллионов рублей.

На первом этапе реализации проекта с 2017 по 2018год построят производственные цеха общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. На втором этапе, который продлится до 2016 года, цеха увеличат в десять раз.

«Создание индустриального парка предполагает приток бизнес-проектов в Хабаровский край и обеспечение условий для размещения производств российских и международных компаний. Проект призван повысить конкурентоспособность производственных и логистических возможностей региона. Мы рассчитываем, что порядка десяти резидентов запустят свои производства на площадке до 2026 года», — рассказал генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Парус» Денис Грось.

Площадка парка относится к типу «гринфилд». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, для ТОР краевые власти создадут объекты газоснабжения, водоотведения, сделают внутриплощадочную ливневую канализации и электросетевую инфраструктуру. Кроме того, для повышения транспортной доступности построят дороги от Комсомольского шоссе и проспекта Победы до улицы Пермской. 

«Одна из ключевых задач, которую мы ставили перед собой при создании ТОР «Комсомольск» - создание на этой площадке высокотехнологичных производств. И мы уже видим, что процесс начался. В этом году работу в ТОР планируют начать несколько компаний, специализирующихся на производстве комплектующих для авиационной техники. Мы приложим все усилия для запуска новых предприятий. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства — построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что помимо авиа- и судостроения на площадке «Парус» разместится производство колбасных изделий и других мясных продуктов.

 
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