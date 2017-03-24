В Комсомольске пьяная работница автостоянки не доехала до магазина

В Комсомольске-на-Амуре сотрудница автомобильной стоянки попалась правоохранителям за рулём чужой машины. На иномарке нетрезвая девушка пыталась доехать до магазина, но ей не повезло: на пути встретился экипаж ГИБДД.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 22-летнего жителя города, который рассказал, что накануне оставил свою иномарку на охраняемой автостоянке. На следующий день он обнаружил, что машина пропала. В преступлении заподозрили 22-летнюю работницу компании. Девушку раньше уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Выяснилось, что вечером подозреваемая распивала спиртное вместе с коллегами на своём рабочем месте, а ночью решила съездить в магазин на автомобиле заявителя. В центре города фигурантку задержал патрульный экипаж ГИБДД. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенную иномарку правоохранители вернули законному владельцу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае. Нетрезвому угонщику за рулём чужого автомобиля не удалось уйти от погони стражей порядка. Преследование завершилось на 25-м километре трассы до Владивостока. Фигурант уверял, что собственник машины сам отдал ему ключи.