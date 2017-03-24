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Больших паводков в Хабаровском крае специалисты не ждут

Больших паводков в Хабаровском крае специалисты не ждут
Однако мобилизовать экстренные службы необходимо в превентивных целях, считаю власти
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Специалисты Хабаровского гидрометцентра прогнозируют ранее таяние льда на реках и озёрах края. Так, в некоторых районах уже установились положительные температуры. На юге региона реки должны очиститься ото льда уже в первой декаде апреля. Сразу за ними вскроется Амур в черте Хабаровска. Паводки, как пояснили гидрологи, должны пройти спокойно, так как больших запасов снега нет. Об этом, в частности, шла речь на заседании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, которое прошло в правительстве края

Однако не стоит надеяться, что водоёмы не будут представлять опасности для ближайших населённых пунктов: погода — капризное явление. Ледовые заторы могут возникнуть на участках реки Хор вблизи посёлка Среднехорский и села Гвасюги района имени Лазо, на реке Тумнин у посёлка Тумнин Ванинского района, в нижнем течении Амура, а также на реке Уда в окрестностях сёл Удское и Алгазея Тугуро-Чумиканского района.

«Нужно организовать постоянный мониторинг ситуации на опасных участках. Возьмите под контроль все низкие места, мосты, а также дамбы. При возникновении угрозы, люди должны знать, куда обращаться за помощью, и как правильно себя вести, чтобы не пострадать. Это отдельный вопрос, который тоже должен быть обязательно решён», — распорядился заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По данным пресс-службы регионального правительства, для борьбы с паводками в регионе сформирована группировка территориальной подсистемы РСЧС (системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. ред.). В её составе 444 формирования общей численностью свыше 5,8 тысячи человек, в том числе пять поисково-спасательных отрядов. В распоряжении группировки 1282 единицы техники. В критический момент эти силы смогут оказать жителям необходимую помощь.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о готовности к паводкам подразделений Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты технических служб ДВРПСО проверили работоспособность и состояние техники, а также снаряжение и подготовку личного состава. Решение проверяющих положительное: к возникновению чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья спасатели готовы.

 
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