Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада

В краевой столице 1 сентября после ремонта откроется вторая очередь детского сада на переулке Топографическом. Чтобы обустроить веранды, городские власти сдвинут забор многоквартирного дома. Его жильцы самовольно установили ограждение и захватили часть территории дошкольного учреждения, на которой обустроили шашлычную зону. Теперь её придётся отодвинуть или убрать вовсе.









«Нам нужно построить четыре веранды, которые должны соответствовать санитарным нормам. Территории здесь не хватает. Раньше, когда здесь был детский сад, забор не устанавливали, территория была общей, поэтому сейчас её придётся вернуть», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.









После демографической ямы в 90-х годах здание оказалось невостребованным, его отдали в аренду частной школе, а после этого там располагался Центр инновационных технологий. Здание он покинул в феврале этого года, когда детскому саду стало не хватать площадей.









Первую очередь детсада сдали в конце августа 2016 года. В здании работают четыре группы, их посещают 100 малышей. Там же располагаются прачечная, медицинский кабинет и пищеблок. В ремонтируемой части здания откроют пять групп и оборудуют спортзал. На капитальный ремонт и оборудование потратят около 50 миллионов рублей из городского бюджета.





«Фактически у нас получается детский сад в центре города на 220 мест. Это хорошая посещаемость. Сейчас нам нужно закончить ремонт и привести территорию в порядок, чтобы 1 сентября дети могли пойти в это дошкольное образовательное учреждение», — отметила Ольга Тен.