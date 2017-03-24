В Хабаровском крае лётчики ВВО в парах "станцевали" в воздухе

В Хабаровском крае экипажи новейших истребителей Су-34 Восточного военного округа отработали фигуры высшего пилотажа во время лётно-тактического учения. В парах лётчики по очереди тренировались в противоборстве между звеньями и решали условные задачи разной сложности.

«В ходе ЛТУ лётчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника. Помимо этого, в рамках учения лётчики отработали элементы высшего пилотажа на малых и средних высотах, полёта на максимальную дальность в заданный район, а также посадки на аэродром с условно повреждённой взлетно-посадочной полосой. Затем экипажи выполнили лётные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, а также элементы воздушного боя», — сообщил «ТАСС» начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Кроме того, военные выполнили комплекс элементов боевой подготовки. Особое внимание в нём уделили технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных манёвров на разных высотах.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Представители ВВО начали принимать новые Су-34 в ноябре 2016 года. В мае пять самолётов направили в часть недалеко от Комсомольска-на-Амуре с Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ещё столько же «сушек» поступило в Хабаровский край в конце августа. Завершающая партия бомбардировщиков прибыла в регион в декабре — её получил аэродром Хурба. Многофункциональные бомбардировщики испытали в Восточном военном округе в январе. В феврале экипажи отработали на них элементы простого и сложного пилотажа.