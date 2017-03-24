Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской

В апреле хабаровские дорожники приступят к асфальтированию дороги на улице Краснореченской в краевой столице на участке от улицы Бийской до Богачёва. В городской администрации ожидают, что ремонт на этом отрезке завершится к октябрю этого года.









«Эта дорога очень важная. В планах — довести её до Суворова, это позволит разгрузить дороги в направлении Южного микрорайона. Пропускная способность увеличивается на 23 процента, а скорость возрастает с 26 километров в час до 48-ми. Также сокращаем количество перекрёстков, чтобы увеличить скорость потока», — отметил во время объезда мэр Хабаровска Александр Соколов.

В этом году дорожникам нужно сделать 1850 метров полотна. На эти цели заложены 288 миллионов рублей. Черновые работы пока не выполнены на участке длинной в один километр. К ним рабочие приступят в ближайшее время.









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что работы на Краснореченской не прекращались даже зимой. В это время рабочие переносили контактные сети, расширяли проезжую часть, устанавливали опоры освещения, а также убирали зелёные насаждения. С наступлением тепла ремонтники возьмутся за главный этап — асфальтирование. Дорожники сделают отдельную полосу для движения общественного транспорта, построят тротуары и велосипедные дорожки, установят подпорные стенки, обустроят автобусные остановки и заменят старые светофоры на светодиодные.









Агентство также сообщало, что реконструкция Краснореченской, общая протяжённость которой составляет восемь километров, началась в 2014 году. Летом 2016-го рабочие отремонтировали свыше трёх километров трассы: от улицы Юности до Флегонтова. Главная задача муниципалитета расширить магистраль до улицы Суворова.