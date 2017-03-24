Комсомольчанин отдал почти 40 тысяч рублей за "призрачную" икру

В Комсомольске-на-Амуре правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в интернет-мошенничестве. Потерпевший хотел купить у него красную икру и перечислил предоплату, но когда злоумышленник получил деньги, то перестал выходить на связь.

В полицию обратился 36-летний местный житель. Заявитель сообщил, что увидел объявление о продаже икры рыбы лососевых пород на популярном сайте. Он обговорил с продавцом все детали сделки и перевёл на его банковский счёт предоплату в сумме порядка 40 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Стражам правопорядка удалось задержать 34-летнего подозреваемого, у которого раньше уже были проблемы с законом и который снова встал на путь криминала. В прошлом злоумышленника судили за мошенничество, в этот раз он стал фигурантом уголовного дела по этой же статье. Несмотря на то, что это не первый случай в биографии мужчины, его отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. Сейчас правоохранители проверяют, не обманул ли он ещё кого-то подобным образом.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о похожих случаях. Например, комсомольчанка заработала на аналогичном мошенничестве 59 тысяч рублей. Её жертвами стали жители разных регионов России, которые хотели купить у продавца двухколёсный транспорт, одежду и обувь. А в дальневосточной столице мужчина заработал 200 тысяч рублей на торговле несуществующими автозапчастями. Оба злоумышленника обманывали своих клиентов через Интернет.