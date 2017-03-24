Китаянка "подарила" таможне Хабаровска 970 рекламных листовок

В дальневосточной столице гражданке Китая пришлось оставить на таможне около тысячи рекламных буклетов, которые она пыталась ввезти в город. Товары для коммерческих целей нужно декларировать, но девушка не оформила документы и выбрала «зелёный коридор».

Из-за незнания таможенных правил или простого желания сэкономить китаянка, которая прилетела в краевой центр из Харбина, оставила листовки в камере хранения таможни краевого центра. На девушку завели дело об административном правонарушении за то, что она не подвергла декларации по установленной форме товары, которые этому подлежат. Из Поднебесной нарушительница везла 970 рекламных буклетов, которые призывали потенциальных покупателей обратить внимание на открывшийся магазин «Одежды для всей семьи».

По информации пресс-службы Хабаровской таможни, все товары, которые ввозятся для коммерческих целей или сопутствуют предпринимательской деятельности, подлежат обязательному письменному декларированию и облагаются пошлиной. Однако у китаянки обнаружили пять килограммов типографской продукции уже после того, как пассажирка выбрала «зелёный коридор» для прохождения границы. Тем самым девушка заявила: «Декларировать нечего».