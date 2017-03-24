Хабаровский край готовится к ранней вспышке природных пожаров

В этом году специалисты сделают упор на быстрое обнаружение огня

В Хабаровском крае, по прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон начнётся раньше обычного. Первые очаги ожидают уже в конце марта на юге региона, где к этому времени тайга полностью очистится от снега. Представители краевого управления лесами на заседании в правительстве региона доложили о полной готовности к борьбе со стихией. В рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.

«Для быстрого выявления пожаров в районах продолжат устанавливать видеокамеры. Сейчас в лесах работает 36 видеосистем. Также будут активно использованы два беспилотника, приобретённых в прошлом году. Они доказали свою эффективность. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены ситуационные центры. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования», — сообщил начальник краевого управления лесами Иван Денисов.

В этом году основной упор сделают на раннее обнаружение пожаров, поскольку огонь всегда проще ликвидировать на начальной стадии. Так, в прошлом сезоне 89 % очагов удавалось потушить в первые двое суток.

Первые вестники лесных пожаров уже добрались до региона — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.

17 марта прошли масштабные учения, посвящённые подготовке к пожароопасному сезону. Навыки тушения пожаров оттачивали подразделения главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, регионального управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитета правительства края по гражданской защите,а также оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и огнеборцы одной из ближайших воинских частей.