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Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" и "Енисей" оба достойны финала

Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" и "Енисей" оба достойны финала
Наставник хабаровской команды признался, что матч с красноярской командой получился тяжёлым
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после полуфинального матча с красноярским «Енисеем» признался, что встреча получилась тяжёлой, закрытой и с небольшим количеством голевых моментов. По его словам, перед игрой все предполагали, что так и будет.

«Матч таким и получился — упорным, с минимальным количеством моментов для взятия ворот. Обе команды были достойны пройти в финал, но путёвка только одна», — рассказал Михаил Юрьев.

И. о. главного тренера «Енисея» Иван Максимов на послематчевой пресс-конференции намекнул, что исход полуфинальной встречи был решён заранее, поскольку в плане, который команде предоставили организаторы турнира, было указано, что 26 марта красноярцы улетают домой.

«Наверное, дисциплинированные команды должны были следовать этому плану, но тренерский штаб и игроки были против. Ребята — молодцы, я горжусь ими, в таких матчах они растут, закаляются и становятся классными хоккеистами», — отметил Иван Максимов.

Наставники согласились с утверждением, что встреча этих команд была достойна финала — оба клуба с начала сезона претендовали на чемпионство. Тренеры знали, что их подопечные будут играть в полуфинале ещё на стадии розыгрыша Суперкубка, поэтому к прошедшему матчу готовились почти два месяца.

Во втором тайме при столкновении получил повреждение автор двух голов в ворота «Енисея» Юрий Шардаков. По словам Михаила Юрьева, полузащитник получил непростую травму, поэтому пока непонятно, примет ли он участие в финале.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», впервые в истории русского хоккея в дальневосточной столице прошёл «финал четырёх». Первыми за путёвку в решающий матч сразились «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Встреча с действующим чемпионом получилась напряжённой, нервной и одной из самых трудных для обеих команд, однако победу в итоге одержали хозяева — 2:1.  

 
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