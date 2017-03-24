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Хабаровчане присоединятся ко всемирной борьбе с туберкулёзом

Хабаровчане присоединятся ко всемирной борьбе с туберкулёзом
Сегодня повсеместно проходит день противостояния этой болезни
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители дальневосточной столицы сегодня, 24 марта, присоединятся ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя этого заболевания. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, и подцепить её можно в любом общественном месте, где есть заражённый человек. Поэтому во всех городах в этот день организуют мероприятия по противостоянию туберкулёзу. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевом центре бесплатно пройти флюорографию смогут все желающие, и даже бездомные. В регионе случаев заболевания туберкулёзом по-прежнему практически в полтора раза больше, чем в среднем по России. Чаще всего он протекает бессимптомно, поэтому специалисты настаивают на том, чтобы жители не забывали о ежегодном обследовании.

Также с 2000 года в этот день отмечают День штурмана Военно-воздушных сил России. В ходе Первой мировой войны стремительно совершенствовалась структура военной авиации, вследствие чего появились специальные службы, тогда же создали и центральную аэронавигационную станцию. В то время ещё не было точных приборов, которые помогали лётчикам прокладывать маршрут. Поэтому в обязанности штурмана-авианавигатора входила ориентировка в воздухе по земным объектам. Сейчас в гражданской авиации всё чаще отказываются от этого специалиста, а вот в военной сфере без него не обойтись.

Кроме того, 24 марта могут смело записать в число своих праздников те люди, труд которых напрямую связан с набором текста на компьютере. В этот день в 1822 году инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. До этого момента, начиная с изобретения книгопечатания, это можно было сделать только вручную. Машина Черча была недостаточно технологичной, поэтому распространения она не получила. Зато её устройство послужило прототипом для множества последующих конструкций.

 
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