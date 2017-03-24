Последний день рабочей недели в Хабаровске будет солнечным и тёплым

В краевом центре сегодня, 24 марта, переменная облачность. Преимущественно солнечная погода продержится большую часть дня. По прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается. Температура воздуха в утренние часы составит −8…−6 градусов по Цельсию. После обеда потеплеет до +3…+5 градусов.

Направление ветра в Хабаровске не изменилось. Воздушные массы движутся с западной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform