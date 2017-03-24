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Ребёнок из Комсомольска оказался заложником китайской больницы

Ребёнок из Комсомольска оказался заложником китайской больницы
Благотворительная организация не перевела деньги на счёт клиники, где ребёнок проходит курс лечения
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Родители мальчика, страдающего заболеванием центральной нервной системы, обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность одного из благотворительных фондов, действующих на территории края. Историю маленького Димы из Комсомльска-на-Амуре, который оказался заложником в китайской клинике, рассказал телеканал «Вести-Хабаровск». Лечение должна была оплатить организация, однако деньги в размере один миллион двести тысяч рублей на счёт больницы так и не поступили.

С 5 декабря 2016 года мальчик вместе с бабушкой проживает в Китае в медицинском учреждении и проходит курс лечения. Однако вскоре маленького пациента перестали лечить. Сначала объяснили медицинской необходимостью — перерыв в терапии. Потом китайские специалисты заявили, что необходимая сумма так и не пришла на счёт, и лечение продолжать они не будут. Вернуться домой бабушка и внук не смогли — возникли проблемы с документами. Пришлось экстренно собирать 20 тысяч юаней, чтобы вернуть паспорт и возобновить лечение.   

«У неё забирали документы на продление визы, и паспорт ей не отдали. Сказали, что пока мы не рассчитаемся с долгами, нам паспорт не отдадут», — рассказала вторая бабушка Димы Нина Тихонова.

Руководство благотворительного фонда заверило родственников, что денежный перевод произвели, и даже прислали фотографии квитанций. Правда, на фотографиях не виден корешок, на котором и стоит отметка об оплате.  

«Мы обращались в ВТБ банк, там сказали, что левой стороны квитанции нету, и мы не можем понять, что это такое», — поделилась Нина Тихонова.

С руководством благотворительного фонда редакции телеканала удалось связаться, однако в назначенное время на встречу со стороны организации никто так и не пришёл. Мало того, телефоны руководства оказались отключены.

 
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