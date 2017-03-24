Ребёнок из Комсомольска оказался заложником китайской больницы

Родители мальчика, страдающего заболеванием центральной нервной системы, обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность одного из благотворительных фондов, действующих на территории края. Историю маленького Димы из Комсомльска-на-Амуре, который оказался заложником в китайской клинике, рассказал телеканал «Вести-Хабаровск». Лечение должна была оплатить организация, однако деньги в размере один миллион двести тысяч рублей на счёт больницы так и не поступили.

С 5 декабря 2016 года мальчик вместе с бабушкой проживает в Китае в медицинском учреждении и проходит курс лечения. Однако вскоре маленького пациента перестали лечить. Сначала объяснили медицинской необходимостью — перерыв в терапии. Потом китайские специалисты заявили, что необходимая сумма так и не пришла на счёт, и лечение продолжать они не будут. Вернуться домой бабушка и внук не смогли — возникли проблемы с документами. Пришлось экстренно собирать 20 тысяч юаней, чтобы вернуть паспорт и возобновить лечение.

«У неё забирали документы на продление визы, и паспорт ей не отдали. Сказали, что пока мы не рассчитаемся с долгами, нам паспорт не отдадут», — рассказала вторая бабушка Димы Нина Тихонова.

Руководство благотворительного фонда заверило родственников, что денежный перевод произвели, и даже прислали фотографии квитанций. Правда, на фотографиях не виден корешок, на котором и стоит отметка об оплате.

«Мы обращались в ВТБ банк, там сказали, что левой стороны квитанции нету, и мы не можем понять, что это такое», — поделилась Нина Тихонова.

С руководством благотворительного фонда редакции телеканала удалось связаться, однако в назначенное время на встречу со стороны организации никто так и не пришёл. Мало того, телефоны руководства оказались отключены.