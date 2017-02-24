Недалеко от Хабаровска полицейские утопили патрульный автомобиль

Машина опрокинулась в протоку и успела вмёрзнуть в воду

Накануне, в День защитника Отечества, на протоке Рюхловской в районе Красной речки ушёл под лёд полицейский автомобиль. «Буханка», в которой ехала на вызов оперативно-следственная группа из четырёх человек, перевернулась в пути на Большой Уссурийский остров.

В инциденте никто не пострадал: правоохранителям удалось выбраться из машины. До места назначения, где, по сообщению потерпевших, произошла кража имущества, полицейские добрались на другом автомобиле.





«Оперативно-следственная группа ехала на вызов в дачное общество. На Большом Уссурийском неизвестные лица похитили металлический контейнер. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, вызов был отработан в полном объёме на другом автомобиле», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» руководитель пресс-службы управления МВД России по региону Ирина Щёголева.

Сейчас «буханку» извлекают из водоёма с помощью тяжёлой техники. Кто виноват в происшествии и окажется ли машина вновь на ходу после зимнего купания, пока неизвестно.

Фотографию автомобиля, вмёрзшего в лёд, опубликовал в своём Instagram хабаровчанин Александр Леонкин. Кадр моментально разлетелся по социальным сетям и уже вызвал горячие обсуждения в ряде местных тематических пабликов. Большинство высказавшихся оставляют ироничные комментарии.

«Как видим коллеги, дальневосточная зимняя рыбалка совершенно хладнокровна и беспощадна даже к сотрудникам из компетентных органов», — прокомментировал пользователь somaliiskie_pirati в группе dps_control (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

«За лесами за горами тонет бобик с мусорами, мусора кричат « спасите» а шпана им «хай ***», — поделился народным творчеством в группе «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» пользователь Фёдор Малков.