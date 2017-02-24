Хабаровчане думают, что снежные скульптуры — для развлечения детей

Жители дальневосточной столицы не оставляют в покое снежные творения, выполненные скульпторами в рамках фестиваля «На набережной». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее уже писало, что, благодаря повышенному вниманию со стороны горожан, фигуры на стадионе имени Ленина могут просто не дожить до весны. Ежедневно скульптуры «обрастают» новыми следами человеческих действий: прохожие считают их ещё одним развлечением для детей.

















Корреспондент агентства вновь побывал на площадке, где выставлены десять лучших работ дальневосточных мастеров. Скульптура «Общежитие», ставшая победителем фестиваля, уже лишилась импровизированной оградки, и к ней открыт свободный доступ. Результат налицо: пингвин клюва, не осталось и тонкой соломы в птичьем гнезде.





















На остальных фигурах заметны новые следы человеческих ног, «метки» животных и грязь. Один из грациозных оленят лишился головы, другому — участнику «Индустриальной симфонии» — отломили часть морды и протёрли на его спине глубокую впадину. Почти ничего не осталось и от шахматных фигур, расставленных на столе, за которым сидели Человек и Природа.

















Одну из фигур оккупировали двое маленьких детей. Их родители в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заявили, что гуляют в этом месте постоянно — малышам нравятся гигантские снежные скульптуры.

















«Здесь и звери, и люди, и вот пень какой-то гигантский. У меня дети любят там лазить. Зима заканчивается, с площади Ленина зимний городок уже убрали, а здесь ещё нет, пускай ребята развлекаются. Они же маленькие, фигуры им нравятся. Почему нельзя-то? Всё равно их весной сломают, или растают и сами рухнут. А так у ребят останутся положительные впечатления. Разве не для детей это всё возводили?», — прокомментировала хабаровчанка Алёна Прохорец.

















До уборки скульптур осталось около трёх недель — как сообщало агентство, их демонтируют в середине марта. Устоят ли снежные фигуры под натиском горожан, неизвестно, но надежды на то, что они останутся целыми до официального демонтажа, мало.