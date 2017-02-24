В Хабаровск приедут чемпионы Дальнего Востока по трековым гонкам

Уже в это воскресенье, 26 февраля, на льду Некрасовского озера пройдёт самый насыщенный этап чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам. Заявку подали 24 спортсмена — за последние пять лет это рекордное количество участников. Среди них числятся лучшие гонщики Приморья и Амурской области.

Четвёртый этап регионального чемпионата по зимним гонкам на шипах — предпоследняя гонка в рамках турнира. Если количество участников не изменится, то воскресные заезды станут самыми массовыми и длительными в этом сезоне: вместо привычных 16-ти стартов будет 21. К тому же, этот этап собирает лучших спортсменов из трёх регионов: Хабаровского и Приморского краёв, а также Приамурья.

Подобное противостояние в рамках соревнований уже было в прошлом году: тогда на шестой этап в Хабаровск приехали четыре спортсмена из Благовещенска и два — из Находки. Турнир запомнился эмоциональной борьбой среди гостей за первое место, при этом хабаровчане не являлись фаворитами в заездах. Противостояние сопровождалось большим количеством сходов — интересно, что аварии случались у приезжих спортсменов. Тогда победу со стопроцентным результатом одержал Вадим Кирпун. На втором месте финишировал Никита Шарин из Благовещенска. Поэтому на данный момент в неофициальном споре среди регионов лидирует Приморский край.





Среди амурчан лидером на данным момент является Иван Прасков. Он уже несколько лет не отдаёт пальму первенства в своём регионе. В этом сезоне после трёх этапов представитель Приамурья также идёт на первом месте. Его ближайший преследователь Максим Говоруха в этом году отметился одной серебряной и одной бронзовой медалью. У Никиты Шарина на данный момент одно серебро, а Сергей Денисов на пьедестале не стоял.

Вадим Кирпун из Находки не требует представления. В этом году он трижды приезжал в Хабаровск и всякий раз выигрывал золотую медаль, набрав в итоге недосягаемое количество баллов в чемпионате. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно рассказывало об участии приморца в предыдущих этапах трековых гонок этой зимой.

Основные заезды начнутся в 12:00. За час до этого у гонщиков состоится квалификация, согласно которой все получат свои стартовые номера. Выступления продолжатся примерно до 16:00. После этого пройдёт официальная церемония награждения за этап.