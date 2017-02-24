"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"

Клуб по хоккею с мячом из дальневосточной столицы «СКА-Нефтяник» накануне, в День защитника Отечества», одержал очередную победу в рамках текущего чемпионата России. В седьмом туре второго этапа турнира «армейцы» встречались с архангельским «Водником» на выезде. По ходу встречи хабаровчане уступали хозяевам льда, но в итоге взяли верх со счётом 6:5.

«СКА-Нефтяник» открыл счёт этого матча на девятой минуте — с подачи Александра Кима первый мяч в ворота архангелогородцев отправил Артём Бондаренко. Но уже через четыре минуты соперники сравняли счёт, а затем вырвались вперёд. К концу первого тайма «Водник» вёл со счётом 4:3. Второй игровой отрезок начался с ещё одного «апельсина» в ворота хабаровчан. Одержать победу в этой встрече «армейцам» удалось благодаря слаженной работе Юрия Шардакова и Артёма Бондаренко — передавая мяч друг другу, они сначала сравняли счёт, а за пять минут до финального свистка добились преимущества для своей команды.

С итоговым результатом 6:5 «СКА-Нефтяник» празднует очередную победу. Юрий Шардаков отметился в этом матче дублем, а у Артёма Бондаренко — очередной хет-трик. Ещё один гол на счёт «армейцев» записал Кирилл Петровский с подачи Максима Ишкельдина. Сейчас в копилке хабаровчан 21 очко и лидерство в турнирной таблице.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа – Хабаровск», 19 февраля команда «армейцев» встретилась в арене «Ерофей» с казанским «Динамо» и разгромили соперника со счётом 11:3. Ранее дальневосточники почти всухую обыграли московское «Динамо» — 13:1.