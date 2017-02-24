Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить

Футбольный клуб из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» проиграл заключительный матч в рамках борьбы за Кубок ФНЛ. На Кипре в борьбе за девятое место «армейцы» уступили клубу «Спартак-Нальчик» со счётом 1:2. При этом хабаровчане не забили ни одного гола — единственное очко им «подарил» защитник соперников Олег Мурачёв, срезав мяч в собственные ворота.

«Красно-белые» открыли счёт на 26-й минуте: ворота «СКА-Хабаровска» распечатал Аслан Дашаев. Во втором тайме «Спартак-Нальчик» допустил досадную ошибку, которая сравняла цифры на табло — защитник Олег Мурачёв умудрился отправить мяч в свои ворота, отобрав его у нападающего «армейцев» Владислава Никифорова. До конца матча, к которому добавилось и компенсированное время, дальневосточники имели все шансы вырваться вперёд,. Но соперники, исправляя собственный просчёт, вновь обыграли голкипера хабаровского СКА: на 92-й минуте игры Владислав Семёнов забил ещё один гол. С итоговым счётом 1:2 «армейцы» уступили команде «Спартак-Нальчик» в борьбе за девятое место Кубка ФНЛ. Этот матч был для «СКА-Хабаровска» заключительным в рамках турнира.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», команда из дальневосточной столицы показала на Кипре неоднозначные результаты под руководством нового главного тренера Андрея Гордеева. После провального старта в битве с «Тюменью» хабаровчане взяли верх над «Мордовией», а затем сыграли вничью с питерским «Динамо». После этого «армейцы» встретились с командой «Спартак-2», которую обыграли по пенальти со счётом 6:5.

Агентство также сообщало об изменениях в составе «красно-синих». Воспитанник хабаровского центра подготовки юных футболистов Никита Дьяченко пополнил «СКА-Хабаровск» в амплуа нападающего. К «армейцам» также пришли полузащитники Артур Рылов и Максим Астафьев. Вернулся и полузащитник Денис Дедечко. Недавно главный тренер хабаровского клуба Андрей Гордеев заявлял, что вскоре к команде присоединятся и другие новички. Для них наставник выдвинул свои требования.