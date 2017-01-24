Хабаровский "Амур" не смог перевести игру со "Слованом" в овертайм

В дальневосточной столице хоккейный клуб «Амур» потерпел второе поражение подряд. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня, 24 января, «тигры» уступили команде из Братиславы. «Слован» уже встречался с дальневосточниками в этом сезоне, но на своём льду — тогда гости проиграли «всухую». В этот раз хабаровчанам удалось избежать подобного исхода, но перевести игру в овертайм и взять реванш не получилось.









Подопечные Андрея Мартемьянова начали матч в глухой обороне: хоккеисты из Братиславы сразу дали понять, что без победы возвращаться домой не намерены. Нападающий «Слована» Игорь Мусатов мощным ударом от точки вбрасывания проверил бдительность хабаровского голкипера Юхи Метсолы, но тот оказался начеку. Не удалось распечатать ворота хозяев и форварду Джонатану Чичу. Однако на седьмой минуте Метсола не уследил за шайбой, и Джефф Таффе угодил в цель — 0:1.









После первого результативного удара команды некоторое время играли осторожно, но, наконец, форварду хозяев Владиславу Ушенину представился хороший шанс изменить счёт. Однако вратарь «Слована» Барри Браст защитил последний рубеж. Через минуту нападающий Вячеслав Литовченко мощно ударил от синей линии, но Браст отразил атаку. «Тигр» Никита Камалов, потеряв клюшку, попытался задержать противника руками, за что отправился на скамейку штрафников. Реализовать большинство у хоккеистов из Братиславы не получилось. До конца периода «Амуру» так и не удалось сравнять счёт.









Во втором игровом отрезке наметился «перелом» — гости насторожились, потому что хозяева буквально ринулись в атаку. Форвард Вячеслав Ушенин, не доезжая до синей линии, мощным ударом попытался распечатать ворота «Слована», но Браст был начеку. Затем голкипер успешно отразил две попытки нападающего «Амура» Игоря Руденкова сравнять счёт. На 28-й минуте Вячеслав Ушенин в пылу игры заработал удаление за выброс шайбы. В меньшинстве хабаровчане снова устремились в атаку, которую голкипер «Слована» остановил. Не уходя далеко, игроки ввязались в потасовку, после которой со льда уехали Максим Кондратьев и Жига Еглич.









Напряжение никуда не делось и после небольшой передышки — это было видно даже по вбрасыванию, после которого хоккеисты некоторое время толкались на пятаке. На 37-й минуте «Амур» буквально запер гостей в их зоне, но опасных для игроков из Братиславы моментов создать не получилось. Игра обеих команд была острой и зрелищной, но не завершилась ничем.









Третий период начался для хабаровчан с неудачи — они пропустили вторую шайбу. Судьи проверили, не было ли в этот момент объявлено положение «вне игры», но после просмотра видеоповтора всё же засчитали гол — 0:2.









На 47-й минуте произошло ещё одно двойное удаление. Капитан «тигров» Виталий Атюшов ударил игрока «Слована» Юрая Шишку клюшкой, и их пришлось разнимать арбитрам. За нарушения оба хоккеиста уехали на скамейку штрафников, и пока они отдыхали, счёт не изменился. Прорвать защиту соперника удалось лишь нападающему «Амура» Олегу Ли. Стоило Брасту на миг потерять бдительность, как хабаровчане распечатали ворота гостей — 1:2.









Вскоре игрока из Братиславы Андрея Шлясты удалили со льда за подножку. Когда игра в большинстве для хабаровчан закончилась, за аналогичное нарушение отдыхать уехал нападающий Кирилл Капустин, но на счёт это также не повлияло. На последней минуте наставник «Амура» Андрей Мартемьянов выпустил шестого полевого игрока, рассчитывая, что численное преимущество поможет «тиграм» перевести игру в овертайм. Меньше чем за 20 секунд до окончания игры команды взяли тайм-аут, после чего хозяева из последних сил попытались сравнять счёт. Но, несмотря на большинство, сдлать это «Амуру» не удалось.









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