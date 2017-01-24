Хабаровскому "Амуру" не удалось взять реванш в матче со "Слованом"

В дальневосточной столице хоккейный клуб «Амур» на своём льду уступил «Словану» из Братиславы. «Тигры» сегодня, 24 января, завершили поражением очередной матч заключительной в сезоне домашней серии. Значительную часть встречи хабаровская команда успешно оборонялась, но уберечь ворота от всех шайб не удалось.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», к игре «тигры» подошли после поражения приморскому «Адмиралу», прервав тем самым трёхматчевую серию побед. У «Слована» дела обстоят намного лучше: команда Милоша Ржиги не знает поражений шесть матчей подряд, от зоны плей-офф хоккеистов из Словакии отделяют всего две строчки в турнирной таблице и три очка. Первая встреча команд в текущем сезоне обернулась поражением хабаровчан, и сегодня они рассчитывали отомстить.

Для «Амура» матч начался с обороны: хоккеисты «Слована» с первых минут принялись прессовать хозяев льда. Хабаровский голкипер Юха Метсола отразил две атаки, но на седьмой минуте не уследил за шайбой — 0:1. После первого удачного удара команды некоторое время играли осторожно. Наконец, у Владислава Ушенина появился шанс изменить счёт, но вратарь «Слована» Барри Браст защитил ворота гостей. Ему удалось отразить и удар Вячеслава Литовченко. На 14-й минуте «тигр» Никита Камалов заработал первое удаление. Реализовать большинство у хоккеистов из Братиславы не получилось, а хабаровчане, оказавшись в полном составе,тоже ни разу не попали в ворота гостей.

На втором игровом отрезке «Амур» целой серией атак заставил противника напрячься. Форвард Вячеслав Ушенин, не доезжая до синей линии, мощным ударом чуть не распечатал ворота «Слована» — Браст был начеку, как и при попытках нападающего Игоря Руденкова сравнять счёт. На 28-й минуте, после удаления Ушенина, хабаровчане снова устремились в бой, который голкипер «Слована» быстро остановил. У ворот гостей игроки ввязались в потасовку, после которой со льда уехали противники Максим Кондратьев и Жига Еглич. «Тигры» не оставили попытки изменить ход матча и на 37-й минуте буквально заперли хоккеистов из Братиславы в их зоне, но голом это не закончилось.

В начале третьего периода хабаровчане невнимательно сыграли и пропустили вторую шайбу. Судьи засомневались, было ли в этот момент положение «вне игры», но они просмотрели видеоповтор и всё-таки засчитали гол — 0:2. На 47-й минуте произошло ещё одно двойное удаление: «тигр» Виталий Атюшов чуть не сорвал шлем с игрока «Слована» Юрая Шишки, после чего обоих отправили отдыхать. Изменить счёт удалось нападающему «Амура» Олегу Ли на 50-й минуте — 1:2. Игрока из Братиславы Андрея Шлясты удалили со льда за подножку. Когда хабаровчане закончили играть в большинстве, за аналогичное нарушение отдыхать уехал «тигр» Кирилл Капустин, но за время его отсутствия счёт также не изменился. На последней минуте наставник «Амура» Андрей Мартемьянов выпустил шестого полевого игрока. Несмотря на численное преимущество, забить хозяевам не удалось.

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