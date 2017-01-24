Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника

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Сергею Линнику "подсобил" его заместитель Андрей Стефанов
|Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Руководитель полицейского управления МВД России по Хабаровску Сергей Линник лишился своей должности. Приказ об увольнении главного городского полицейского подписал начальник УМВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников. О кадровом решении генерал-майор сообщил в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года, которая состоялась в ведомстве сегодня, 24 января.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что в дальневосточной столице по подозрению в получении особо крупной взятки арестовали заместителя начальника УМВД России по Хабаровску, подполковника Андрея Стефанова. С ходатайством выступили представители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Стефанова заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется. Полицейский предложил за денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Те рассказали об этом сотрудникам управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры шли под контролем спецслужб. Активное участие в раскрытии преступления принимали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД, а замначальника в итоге задержали с поличным. Андрей Стефанов сейчас находится под следствием, а его непосредственный руководитель Сергей Линник был уволен.
«В первую очередь хочу сказать, что это большой пласт совместной работы. Здесь работали и сотрудники собственной безопасности, и сотрудники УМВД, и отрабатывали не только одного Стефанова — всё только начинается, разработка ещё не окончена. Предательство — это хуже всего, особенно когда враг оказывается рядом. Когда ты его знаешь в лицо и борешься, это одно, а когда враг тебе неизвестен, и выясняется, что он в твоих рядах, — это очень тяжело. Сложно что-то сказать и коллегам, для которых он был руководителем, тем, кто настраивал личный состав на выявление и раскрытие преступлений. Этот случай очень трагичен. Стефанов в настоящее время уже уволен — я подписал приказ об его увольнении. Также подписан приказ об увольнении его прямого начальника из органов внутренних дел — за отсутствие системы воспитательной работы. Он должен был это знать, предвидеть и оценить ситуацию вовремя. И поверьте, что это кадровое решение принимается очень тяжело. Решение по назначению его преемника будет принято очень оперативно, в течение 10 дней. Хабаровск — это довольно-таки серьёзный орган внутренних дел, тем более управление, состоящее из 9 отделов на сегодняшний день. Каким-то образом без руководителя работать сегодня неправильно», —озвучил Черников.
По словам начальника регионального управления МВД, он и его коллеги стараются прикладывать максимальные усилия к выявлению недобросовестных сотрудников в рядах правопорядка, и наказывают их по всей строгости закона.
«Я привык доверять своим коллегам. Потому что, если мы постоянно будем друг друга подозревать и видеть недоверие, в дальнейшем консолидировать усилия по борьбе с преступностью будет очень тяжело. Поэтому эти решения — в том числе и в отношении руководителя — приняты очень жёстко, не только в городском УМВД, но и в аппарате управления. Таким же образом несколько руководителей понесли строгие дисциплинарные взыскания. Что касается подчинённых Стефанова и коллег в той ситуации, где он был задержан, мы проводим проверку, проводит проверку СУСК. Там ряд ещё многих факторов, которые будут учитываться. В интересах следствия многого сказать не могу, но поверьте, не один факт не останется без внимания, не один человек, в той или иной степени причастный к этому преступлению, не уйдёт от наказания, — подчеркнул генерал-майор. — Что касается остального, у нас очень жёсткая целенаправленная работа в органах, в том числе и среди наших коллег. И мы стараемся максимально выявлять таких людей и привлекать их к уголовной ответственности. Статистика говорит сама за себя: у нас по отрицательным мотивам уволены в 2016 году 78 сотрудников, это достаточно серьёзный показатель. Из них 27 сотрудников привлекли к уголовной ответственности. Поэтому мы ни в коем случае не умалчиваем это и стараемся отрабатывать все обращения граждан максимально тщательно, если они хотя бы упоминают, что в той или иной мере в какой-то негативной ситуации был замечен сотрудник органов внутренних дел. Мы проводим проверку, направляем обращение в следственный комитет, чтобы объективную оценку дало не только руководство системы МВД, но и они».