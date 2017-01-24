Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника

Руководитель полицейского управления МВД России по Хабаровску Сергей Линник лишился своей должности. Приказ об увольнении главного городского полицейского подписал начальник УМВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников. О кадровом решении генерал-майор сообщил в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года, которая состоялась в ведомстве сегодня, 24 января.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что в дальневосточной столице по подозрению в получении особо крупной взятки арестовали заместителя начальника УМВД России по Хабаровску, подполковника Андрея Стефанова. С ходатайством выступили представители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Стефанова заподозрили в том, что в декабре 2016 года он через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве, которое сейчас расследуется. Полицейский предложил за денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основанием для возбуждения ряда уголовных дел в отношении мужчины. Те рассказали об этом сотрудникам управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Все дальнейшие переговоры шли под контролем спецслужб. Активное участие в раскрытии преступления принимали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД, а замначальника в итоге задержали с поличным. Андрей Стефанов сейчас находится под следствием, а его непосредственный руководитель Сергей Линник был уволен.

«В первую очередь хочу сказать, что это большой пласт совместной работы. Здесь работали и сотрудники собственной безопасности, и сотрудники УМВД, и отрабатывали не только одного Стефанова — всё только начинается, разработка ещё не окончена. Предательство — это хуже всего, особенно когда враг оказывается рядом. Когда ты его знаешь в лицо и борешься, это одно, а когда враг тебе неизвестен, и выясняется, что он в твоих рядах, — это очень тяжело. Сложно что-то сказать и коллегам, для которых он был руководителем, тем, кто настраивал личный состав на выявление и раскрытие преступлений. Этот случай очень трагичен. Стефанов в настоящее время уже уволен — я подписал приказ об его увольнении. Также подписан приказ об увольнении его прямого начальника из органов внутренних дел — за отсутствие системы воспитательной работы. Он должен был это знать, предвидеть и оценить ситуацию вовремя. И поверьте, что это кадровое решение принимается очень тяжело. Решение по назначению его преемника будет принято очень оперативно, в течение 10 дней. Хабаровск — это довольно-таки серьёзный орган внутренних дел, тем более управление, состоящее из 9 отделов на сегодняшний день. Каким-то образом без руководителя работать сегодня неправильно», —озвучил Черников.

По словам начальника регионального управления МВД, он и его коллеги стараются прикладывать максимальные усилия к выявлению недобросовестных сотрудников в рядах правопорядка, и наказывают их по всей строгости закона.

«Я привык доверять своим коллегам. Потому что, если мы постоянно будем друг друга подозревать и видеть недоверие, в дальнейшем консолидировать усилия по борьбе с преступностью будет очень тяжело. Поэтому эти решения — в том числе и в отношении руководителя — приняты очень жёстко, не только в городском УМВД, но и в аппарате управления. Таким же образом несколько руководителей понесли строгие дисциплинарные взыскания. Что касается подчинённых Стефанова и коллег в той ситуации, где он был задержан, мы проводим проверку, проводит проверку СУСК. Там ряд ещё многих факторов, которые будут учитываться. В интересах следствия многого сказать не могу, но поверьте, не один факт не останется без внимания, не один человек, в той или иной степени причастный к этому преступлению, не уйдёт от наказания, — подчеркнул генерал-майор. — Что касается остального, у нас очень жёсткая целенаправленная работа в органах, в том числе и среди наших коллег. И мы стараемся максимально выявлять таких людей и привлекать их к уголовной ответственности. Статистика говорит сама за себя: у нас по отрицательным мотивам уволены в 2016 году 78 сотрудников, это достаточно серьёзный показатель. Из них 27 сотрудников привлекли к уголовной ответственности. Поэтому мы ни в коем случае не умалчиваем это и стараемся отрабатывать все обращения граждан максимально тщательно, если они хотя бы упоминают, что в той или иной мере в какой-то негативной ситуации был замечен сотрудник органов внутренних дел. Мы проводим проверку, направляем обращение в следственный комитет, чтобы объективную оценку дало не только руководство системы МВД, но и они».