В Хабаровском крае полиция предлагает превратить "Побои" в "Истязание"

Гражданин, распускающий руки в отношении членов своей семьи, даже после принятия нашумевшего законопроекта о декриминализации такого преступления может ответить не в административном порядке, а более серьёзно. Несмотря на то, что в новой редакции и в случае принятия Государственной Думой корректировок, статья «Побои» будет содержать более лояльные санкции к правонарушителю, стражи правопорядка могут добиться наказания в соответствии с уголовными нормами.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», инициаторами законопроекта, который вносит существенные изменения в статью Уголовного кодекса России «Побои», стали депутаты Госдумы. Ещё на стадии предварительных обсуждений этот закон вызвал широкий общественный резонанс и волну возмущений. Активисты федеральных и региональных движений в защиту прав женщин и детей считают, что после принятия проект даст «зелёный свет» такому явлению как домашнее насилие. По мнению общественников, в подавляющем большинстве случаев жертвами окажутся жёны, маленькие дети, а также престарелые члены семьи, которые не способны защитить себя. Учитывая тот факт, что в России термин «домашнее насилие» в определении уголовной ответственности отсутствует, а официальную статистику по этому аспекту никто не ведёт, беспокойство общества вполне объяснимо: закон, по мнению граждан, спровоцирует людей на безнаказанность. Тем временем народные избранники подготовили ряд корректировок, с которыми 19 января проект передали на рассмотрение во втором чтении.





Начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников озвучил, как собираются работать стражи правопорядка в случае одобрения резонансного законопроекта, в ходе пресс-конференции по итогам работы своего ведомства в 2016 году. По словам генерал-майора, неоднократные правонарушения, подпадающие под определение статьи «Побои», если они произошли в течение года, можно рассматривать по статье «Истязание», которая в рамках Уголовного кодекса подразумевает более серьёзную ответственность. Кроме того, он объяснил, почему в предыдущей редакции статья, ставшая объектом правок, плохо работала. Агентство сообщало, что ранее об этом же упоминала председатель постоянного комитета регионального парламента по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа. Черников рассказал, в чём именно были сложности.

«Во-первых, преступления, совершённые по статье 116 «Побои», — это деяния частно-публичного характера. То есть для того, чтобы начать по ним работу, необходимо в первую очередь заявление гражданина. Раньше потерпевшие обращались с такими ситуациями в мировой суд — это была их подследственность, и в дальнейшем, на стадии судебного разбирательства, пострадавшие могли примириться с ответчиками. Сейчас, после принятия законопроекта и в рамках административного наказания, злоумышленнику назначат определённую ответственность. В первую очередь, это штраф от 5 до 30 тысяч рублей, то есть довольно значительный. Там же административный арест и исправительные работы. Хочу обратить внимание, что статью «Побои» можно применять в отношении одного и того же фигуранта несколько раз. Когда мы в прошлом расследовали уголовные дела по этой статье, в том числе по признакам части второй — из хулиганских побуждений — такие преступления было проще довести до назначения наказания, потому что это было в рамках понятия «публичное обвинение». Поэтому мы такие деяния регистрировали, доводили до логического конца», — сообщил Михаил Черников.

Генерал-майор отметил, что ещё одна сложность в работе полицейских заключалась в том, что потерпевшие соглашались на примирение с фигурантами дел на стадии предварительного следствия. Таким образом обидчикам удавалось избежать ответственности, а в дальнейшем ничто не мешало им продолжать распускать руки.





«По большому счёту, даже неоднократное рассмотрение статьи «Побои» в суде не приводило к должному результату, эффективности не было. Сложность ещё и в том, что часто потерпевшие просто забирают свои заявления назад и мирятся с обидчиками. Такие случаи у нас регулярны: есть 50 дней на то, чтобы завершить расследование, а незадолго до его окончания происходит примирение. И очень тяжело потом обвинить человека, если что-то ещё произошло. А поставить на контроль все места происшествий — жилые дома, квартиры, — это практически нереальный объём», — озвучил начальник регионального управления МВД.

По словам Черникова, стражи правопорядка в случае принятия законопроекта о декриминализации побоев рассчитывают на новый формат работы в рамках смежной статьи Уголовного кодекса — «Истязание».

«В любом случае мы сейчас работаем и будем работать, усиливая ответственность за такие деяния статьёй 117 Уголовного кодекса Российской Федерации «Истязание». Я думаю, мы должны прийти к тому, чтобы неоднократные нарушения статьи «Побои» в течение года могли расцениваться как статья «Истязание» — она не требует обращения потерпевшего, так как является нормативом публичного обвинения, и мы можем работать. Нам нужно вырабатывать систему применения этой статьи. Если два и более раз в течение года был зафиксирован факт побоев с одними и теми же участниками — независимо, в уголовной или административной ответственности, — они образуют факт неоднократности преступления. В данном случае эту ситуацию можно рассматривать уже в контексте статьи «Истязание», и она может привести к более жёсткому в дальнейшем наказанию», — заключил генерал-майор.

РИА «Восток-Медиа» уже писало, что в ходе пресс-конференции начальник УМВД России по Хабаровскому краю неодобрительно отозвался об отношении социума к проблеме педофилии. Михаил Черников рассказал, что равнодушие граждан к окружающей их обстановке и нежелание сообщать в правоохранительные органы о нездоровых ситуациях в соседских семьях, а в некоторых случаях — и о фактах нарушения половой неприкосновенности детей, «зарубает на корню» всю профилактическую работу, которую ведут в крае для предотвращения таких деяний.